Diez mil personas fueron asistidas por la Oficina de Empleo de Orán

Durante el año 2025, la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Orán consolidó una política pública orientada a la generación de empleo, la capacitación laboral y el fortalecimiento del entramado productivo local, con un alcance significativo en distintos sectores de la comunidad. Este trabajo fue posible gracias al apoyo del intendente Baltasar Lara Gros, quien vio la necesidad de fortalecer el área de empleo como una herramienta estratégica para acompañar a los vecinos frente a los desafíos económicos y promover el desarrollo local con inclusión.

En diálogo con el gerente de Empleo, el doctor Alejandro González informó que alrededor de 3.000 personas participaron en cursos, talleres y capacitaciones impulsadas desde el área a lo largo del año. Las propuestas estuvieron enfocadas en cursos de oficios, formación práctica con rápida salida laboral, orientación laboral, talleres de armado de currículum y test vocacionales realizados en instituciones educativas, respondiendo a la creciente demanda de vecinos que buscan mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Un aspecto destacado del trabajo realizado fue el compromiso de los profesionales y capacitadores que dictaron las distintas formaciones sin costo alguno, impulsados por su vocación y amor por la docencia, lo que permitió ampliar el alcance de las propuestas y garantizar el acceso gratuito al conocimiento para la comunidad.

Acompañamiento al emprendedurismo y al autoempleo

Uno de los ejes más relevantes fue el acompañamiento al emprendedurismo y al autoempleo a través del Programa Nacional de Empleo Independiente, cuya referente local es Alejandra Alcoba. En este marco, se llevaron adelante doce ferias de emprendedores en el Nuevo Centro Municipal y otros espacios de la ciudad, con la participación de beneficiarios del programa, artesanos y emprendedores locales. Del total de participantes, dieciocho integran el PEI y veinticuatro corresponden a emprendedores de la comunidad, incluyendo jubilados y personas que aún no reúnen los requisitos para acceder al programa. Estas ferias permitieron visibilizar emprendimientos, ampliar oportunidades de comercialización y fortalecer el vínculo entre productores y consumidores. Además, se dictaron cuatro cursos de gestión empresarial, con ciento tres personas capacitadas, y se aprobaron y financiaron cuarenta y cuatro proyectos productivos.

Asimismo, durante 2025 se trabajó con aulas virtuales, lo que permitió sostener trayectos educativos y acompañar procesos de terminalidad escolar. Como resultado de este trabajo, egresaron veinticinco alumnos de nivel secundario, ampliando sus oportunidades de formación y empleo.

Durante el año también se realizaron charlas y jornadas informativas sobre el Programa de Empleo Independiente, en las que participaron 6.507 personas.