Chicoana: Egresaron 85 estudiantes de oficios de la UPATECO

Finalizaron en Chicoana los cursos brindados por la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO) y el pasado martes, en el Punto Digital de la Municipalidad de Chicoana, se procedió a la entrega de Certificados de finalización de cursos.

El acto contó con la presencia del rector de la UPATECO, Carlos Morello; el intendente, Esteban Ivetich; el diputado Emmanuel Ayón; el senador Esteban D'Andrea y el licenciado Oscar García López, quienes hicieron entrega de un total de 85 certificados a los egresados.

Se trata de estudiantes que finalizaron y aprobaron los cursos de Instalación sanitaria; Marketing Digital; Educación Financiera; Construcción en seco; y Colocación de cerámicos.

"Queremos que cada salteño y que cada salteña pueda acceder a oportunidades de formación", dijo Morello.

"Estas capacitaciones no solo brindan herramientas prácticas para el desarrollo laboral de cada participante, sino que también fortalecen y contribuyen al crecimiento de nuestras comunidades", manifestó el intendente Esteban Ivetich.