General Güemes: Empresa minera donó un deshidratador a un colegio

La empresa minera Posco, radicada en el Parque Industrial de Güemes, concretó la donación de un dispositivo deshidratador al colegio secundario Dr. Mariano Moreno, destinado facilitar el desarrollo de un proyecto propuesto desde el área de Ciencias Naturales, para la elaboración de cremas a base de Caléndula, una planta herbácea conocida por sus llamativas flores amarillas y anaranjadas.

El proyecto se desarrolla desde el 2024, el proceso requiere de la deshidratación de la flor de la Caléndula, lo que se lograba dejando que la deshidratación se produjera en forma natural, colocándolas en un lugar seco dentro de cajitas, en un proceso que puede demandar hasta dos semanas en completarse, manteniendo un extremo cuidado para evitar la aparición de hongos en las flores, lo que podría provocar la pérdida de hasta el 40% de la producción.

"Nuestra empresa, desde el inicio de este proyecto acompañó la producción de la caléndula, teníamos pendiente la donación de esta estufa de deshidratación para que la producción sea mucho mayor. Este apoyo en lo educativo, lo consideramos una obligación porque formamos parte de una comunidad en donde estamos instalados, y vamos a continuar haciéndonos eco de toda solicitud de colaboración en proyectos relacionados con la educación" manifestó Milenka Paredes, de Relaciones Institucionales de la empresa.

Un deshidratador, funciona por medio de la circulación de aire a una temperatura entre 40ºC y 75ºC durante largos períodos, quitándole toda la humedad al producto puesto a deshidratar. "Esta donación de la empresa Posco es una ayuda invaluable para nuestros proyectos, con el Deshidratador vamos a poder deshidratar las flores en un par de días, evitando la pérdida de parte de la producción por la aparición de hongos" manifestó la profesora Celeste Canevari. El proceso de secado concentra los componentes activos de la flor, lo que mejora la extracción de sus propiedades en el aceite.