Coronel Moldes suma su tercer Fondo Turístico nacional

Coronel Moldes volvió a destacarse en el ámbito nacional tras obtener su tercer Fondo Turístico, un logro que consolida el crecimiento y la proyección del sector en el pueblo.
La Secretaría de Turismo local, encabezada por Eduardo Muratore, sumó así su tercer proyecto aprobado durante el año, reafirmando una línea de trabajo sostenida y planificada para fortalecer el desarrollo turístico.
El nuevo financiamiento se enmarca en el programa nacional, impulsado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. La iniciativa tiene como objetivo acompañar a destinos de todo el país mediante proyectos de promoción, innovación y digitalización turística.
En este caso, el proyecto permitirá avanzar en la Transformación Digital del turismo en Coronel Moldes, mediante la adquisición de equipamiento y herramientas tecnológicas destinadas a potenciar la oferta local y mejorar la experiencia de visitantes.
Durante este año, la Secretaría de Turismo de Coronel Moldes obtuvo tres fondos nacionales:
- Fondo Ciudadano (Cultura): orientado al fortalecimiento de iniciativas vinculadas a la identidad y la expresión cultural.
- Fondo de Emprendedores Turísticos - Categoría Municipio: que posibilitó el desarrollo de la Oficina Virtual y la construcción del Mirador, iniciativas que modernizan y jerarquizan la propuesta turística.
- Fondo Turístico "Promover Verano en Argentina": recientemente adjudicado, destinado a la digitalización y fortalecimiento innovador del destino.