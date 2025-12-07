Coronel Moldes suma su tercer Fondo Turístico nacional

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Coronel Moldes volvió a destacarse en el ámbito nacional tras obtener su tercer Fondo Turístico, un logro que consolida el crecimiento y la proyección del sector en el pueblo.

La Secretaría de Turismo local, encabezada por Eduardo Muratore, sumó así su tercer proyecto aprobado durante el año, reafirmando una línea de trabajo sostenida y planificada para fortalecer el desarrollo turístico.

El nuevo financiamiento se enmarca en el programa nacional, impulsado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. La iniciativa tiene como objetivo acompañar a destinos de todo el país mediante proyectos de promoción, innovación y digitalización turística.

En este caso, el proyecto permitirá avanzar en la Transformación Digital del turismo en Coronel Moldes, mediante la adquisición de equipamiento y herramientas tecnológicas destinadas a potenciar la oferta local y mejorar la experiencia de visitantes.

Durante este año, la Secretaría de Turismo de Coronel Moldes obtuvo tres fondos nacionales: