VIDEO. Violenta agresión a una concejal de General Güemes

Una grave situación de violencia se registró en el Concejo Deliberante de General Güemes, donde la concejal Julieta Gómez habría sido brutalmente agredida por la madre y la hermana del concejal Darío Nieva. El hecho ocurrió dentro de las instalaciones legislativas y quedó registrado en un video.

Según el relato de la propia Gómez, el episodio se produjo luego de que brindara una entrevista. Minutos después, las dos mujeres ingresaron a su oficina, asegurando que la concejal se había burlado del estado de salud de su hijo.

Gómez negó de forma categórica esa acusación y les propuso ver juntas la grabación de la nota a la que se referían para despejar cualquier duda. Sin embargo, lejos de aceptar la revisión del material, una de las mujeres la golpeó en el rostro.

La violenta escena fue captada por una cámara, lo que podría constituir una prueba clave en la investigación que se inicie a raíz del hecho. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre denuncias o medidas judiciales adoptadas tras el ataque.



