Vialidad Nacional avanza con trabajos provisorios de conservación en la ruta 34

La Ruta Nacional Nº 34, uno de los corredores troncales del norte argentino, se encuentra en proceso de trabajos de conservación mejorativa provisoria a cargo de Vialidad Nacional. Las tareas se ejecutan en el sector comprendido entre Embarcación (km 1345) y Quebrada Campichuelo (km 1355), extendiéndose hasta el empalme con la Ruta Nacional Nº 81 (km 1375).

La intervención, que responde a la urgencia de mejorar la transitabilidad y seguridad vial, consiste en el fresado de sectores con ahuellamientos y la realización de bacheo en puntos críticos. El mayor esfuerzo se concentra en la intersección con la RN Nº 81, donde el alto tránsito de transporte pesado provocó un deterioro acelerado de la calzada.

Un corredor estratégico

Los trabajos son ejecutados por personal y maquinaria de la División Conservación, con base en el campamento de Pichanal. Estas acciones responden a los reiterados pedidos de los usuarios que circulan a diario por la RN 34, un eje vital para el NOA que conecta la Argentina con Bolivia, Paraguay y el sur de Brasil, además de ser clave para el transporte agrícola, ganadero e industrial.

Próximas obras en septiembre

Desde Vialidad Nacional explicaron que estas tareas provisorias buscan dar una respuesta inmediata a las necesidades actuales, pero que en septiembre se pondrá en marcha una intervención de mayor envergadura. Ese plan incluirá bacheo profundo, reparación de bases y la colocación de una carpeta de mezcla asfáltica en caliente, con el objetivo de garantizar mayor durabilidad en el pavimento.

De esta manera, el organismo nacional reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial en el norte salteño, priorizando la seguridad de los usuarios y la continuidad de la actividad productiva y comercial de la región.