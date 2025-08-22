PUBLICIDAD

22 de Agosto, Salta
Municipios

Clausuraron un local en Cerrillos y el propietario amenazó a la directora de Rentas

Una inspección municipal en Cerrillos terminó en un conflicto político luego de que la directora de Rentas denunciara amenazas del peluquero y ex candidato a concejal Adrián Cabana Flores, tras la clausura de su local por incumplimientos tributarios y edilicios.
Viernes, 22 de agosto de 2025 21:02
El local que fue clausurado.
Una inspección municipal en San José de los Cerrillos derivó en un conflicto político luego de que la directora de Rentas de la Municipalidad, Gabriela Juárez, denunciara amenazas por parte del peluquero y ex candidato a concejal Adrián Cabana Flores.

Según consta en las presentaciones realizadas, en menos de tres meses Juárez efectuó tres denuncias contra Cabana Flores. El origen de los reclamos se relaciona con irregularidades detectadas en el local del comerciante, que mantiene deudas tributarias y presenta falencias edilicias.

De acuerdo a lo informado, al ser notificado para regularizar su situación, el propietario se presentó en las oficinas municipales con un discurso agresivo. La funcionaria señaló que fue objeto de intimidaciones y que se le advirtió sobre un posible escrache en redes sociales.

Posteriormente, Cabana Flores realizó una publicación en su cuenta de Facebook cuestionando la tarea de la Dirección de Rentas. Desde el municipio remarcaron que el procedimiento se enmarca en los controles habituales sobre los comercios de la localidad y que el objetivo es ordenar la situación tributaria.

La Justicia será la encargada de investigar las denuncias presentadas. En tanto, autoridades comunales expresaron que no se permitirá que hechos de violencia o amenazas condicionen el funcionamiento institucional en Cerrillos.

