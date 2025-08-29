En Metán el Gobernador visitó al vecino sin piernas al que le quitaron la pensión por invalidez

En la mañana de hoy vecinos de un sector de los barrios La Sirena y San Cayetano de Metán quedaron sorprendidos por la inesperada visita que realizó el Gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, al vecino Abel “Chicho” Valencia, a quien le faltan las dos piernas e injustamente le quitaron la pensión por invalidez.

La notificación oficial le llegó por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, con la firma del ahora cuestionado exdirector ejecutivo, Diego Orlando Spagnuolo.

“Vine a Metán a lanzar el plan Meta, sabía de esta situación y no podía dejar de venir a ver al señor Valencia, que es lo mismo por lo que lamentablemente están atravesando miles de argentinos a los que les han quitado el beneficio de la pensión por discapacidad. No es solamente el beneficio económico sino también la obra social, con todo lo que eso significa”, dijo Sáenz a El Tribuno.

Foto: Adrián Quiroga

“Este hombre no eligió enfermarse, ni que le corten las dos piernas. La gente no elige venir al mundo con una discapacidad, los accidentes existen y las enfermedades también y hay que priorizar eso, con humanidad sobre todas las cosas. El equilibrio fiscal es muy importante, pero no vale todo para sostenerlo”, remarcó.

El Gobernador de Salta se refirió a los resultados de una revisión de las pensiones por discapacidad en la que “terminaron pagando justos por pecadores y eso tiene que ver con decisiones de funcionarios que a nivel central piensan que notificar a una persona es fácil, si puede ser en el gran Buenos Aires, en la capital federal. Pero en Salta hay parajes alejados y a la gente nunca les llegó, no sabían que había que presentarse, también hay calles sin número y tampoco la recibieron y hoy están pasando por esta tristeza, el dolor y la angustia de tener que saber que se quedaron sin esa pensión”.

“Por eso le dije a él (por Valencia) y así lo voy a hacer en mis redes sociales, para decirles a los que estén pasando por la misma situación que yo me voy a encargar de hacer justicia con este tema acá en Salta”, concluyó Sáenz.

“Nunca me imaginé que me visitaría un Gobernador”

“El Gobernador me dijo que se iba a encargar de agilizar los trámites para que me devuelvan la pensión. Estoy muy agradecido porque también él me va a ayudar con algunas cosas para la casa, necesito un baño y conectar las cloacas porque estoy pasando por una mala situación económica, que se agravó cuando me quitaron el beneficio”, dijo Valencia.

“Nunca me imaginé que me visitaría un Gobernador, ni que me diría que puedo contar con él, lo conocía por fotos nomás. Yo había salido a pedir ayuda porque la estoy pasando mal, gracias a El Tribuno por difundir esto, me hicieron una entrevista y miren hasta donde llegamos”, dijo el vecino del barrio La Sirena de Metán.

Lanzamiento del plan Meta

El Gobernador Sáenz y el intendente de San José de Metán, José María Issa, encabezaron hoy el lanzamiento del Plan Meta, un programa que busca potenciar el desarrollo deportivo, turístico y comunitario en Metán y en toda la provincia.

El acto se desarrolló en el Complejo deportivo municipal y contó con la presencia de la Ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, entre otras autoridades. “Esto marca un paso significativo en la construcción de oportunidades para nuestros jóvenes y el fortalecimiento de las políticas deportivas y recreativas en la región”, dijo Issa.



