Le quitaron injustamente la pensión por invalidez y ahora pide ayuda

Un vecino de Metán, al que le quitaron injustamente la pensión por invalidez porque está en una silla de ruedas debido a que le faltan las dos piernas, tuvo que salir a pedir ayuda porque no tiene dinero ni para alimentarse.

“No cobré ni un peso en agosto. Le agradezco a la gente del Anses de Metán porque cuando se conoció mi caso llegaron a mi vivienda para obtener la documentación y tratar de agilizar los trámites. El problema es que mientras tanto voy a seguir sin cobrar la pensión y no tengo ni un peso”, dijo a El Tribuno Abel “Chicho” Valencia.

“Me ayudan mis hijos, pero ahora a nadie le alcanza. Por eso esto me parece una gran injusticia. Yo no cuento con todo el dinero necesario para alimentación, medicamentos y otras necesidades. Yo trabajé toda mi vida, pero ahora no puedo hacer nada porque repartía pan y no tengo vehículo”, dijo el vecino que vive en el barrio La Sirena de Metán.

La notificación oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad, firmada por el ahora cuestionado exdirector ejecutivo, Diego Orlando Spagnuolo, le llegó luego de un desorganizado intento de verificación de los beneficios que generó mucha confusión en el sur de Salta.

Luego de conocerse la situación de Valencia, otro vecino con discapacidad, muy querido en Metán, conocido como “Luisito” Sanconte, le cedió dos sillas de ruedas nuevas, una para que pueda movilizarse, porque la que tenía estaba en malas condiciones, y otra para el baño.

“Lo llamé para agradecerle a Luisito por el hermoso gesto que tuvo conmigo junto a su familia”, destacó.

Abel Ricardo “Chicho” Valencia desde chico trabajó en el campo como jornalero y tractorista, pero hace diez años su vida cambió porque le amputaron una pierna debido a la diabetes y hace dos años y seis meses, la otra.

“A pesar de mi condición seguí trabajando repartiendo pan, pero ahora no puedo continuar porque no me renovaron el carnet de conducir y me quedé sin el auto. Estoy en una muy mala situación económica porque este mes no cobre los $274.083,08 de la pensión por discapacidad porque me la sacaron injustamente”, dijo Valencia.

“Estoy de acuerdo en que se haga una verificación porque yo sé que hay mucha gente que tiene esta pensión y no le corresponde, pero lo que están haciendo con muchas personas que realmente la merecen es una gran injusticia”, remarcó el vecino con discapacidad, quien dijo que logra subsistir, por ahora, con la ayuda de sus hijos.

Valencia pide colaboración a los que lo puedan ayudar ante el difícil momento económico y de salud que atraviesa. Para eso dejó el alias de una cuenta que está a su nombre abel.050.arena.mp

Los que deseen ayudarlo también se pueden comunicar a su celular 3876451905.