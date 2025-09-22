La diputada Patricia Hucena permanece internada en terapia intensiva en Orán por neumonía severa

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La diputada provincial por Orán, Patricia Hucena, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital San Vicente de Paúl debido a un cuadro de neumonía severa.

La paciente ingresó luego de una evolución desfavorable de un cuadro respiratorio iniciado hace aproximadamente dos semanas.

Desde el domingo, la legisladora provincial permanece en terapia intensiva, bajo tratamiento integral orientado a la estabilización y recuperación de la función pulmonar.

En las últimas horas, los profesionales informaron que se observa una progresiva mejoría clínica y respiratoria, con una respuesta favorable a las medidas terapéuticas instauradas.

El equipo médico continuará con un seguimiento estricto de su evolución y se informó que cualquier novedad relevante será comunicada oficialmente a la comunidad.