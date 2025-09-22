PUBLICIDAD

Municipios

La diputada Patricia Hucena permanece internada en terapia intensiva en Orán por neumonía severa

La legisladora provincial se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Vicente de Paúl. Presenta una evolución clínica favorable tras ingresar con un cuadro respiratorio complicado.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 20:42
La diputada provincial por Orán, Patricia Hucena, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital San Vicente de Paúl debido a un cuadro de neumonía severa.

La paciente ingresó luego de una evolución desfavorable de un cuadro respiratorio iniciado hace aproximadamente dos semanas.

Desde el domingo, la legisladora provincial permanece en terapia intensiva, bajo tratamiento integral orientado a la estabilización y recuperación de la función pulmonar.

En las últimas horas, los profesionales informaron que se observa una progresiva mejoría clínica y respiratoria, con una respuesta favorable a las medidas terapéuticas instauradas.

El equipo médico continuará con un seguimiento estricto de su evolución y se informó que cualquier novedad relevante será comunicada oficialmente a la comunidad.

