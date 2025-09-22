PUBLICIDAD

Policiales

VIDEO. Joaquín V. González: intentó robar una moto y fue reducido a latigazos

El joven acusado pedía a los gritos que lo liberaran. Luego de ser revisado en el hospital, fue detenido en la comisaría. (El video puede herir la susceptibilidad de las personas).
Lunes, 22 de septiembre de 2025 21:05
Un joven, acusado por intentar robar, fue castigado con un látigo. Fotos: William Beleizán
Un joven fue castigado a latigazos y luego detenido en las primeras horas de este lunes, tras intentar robar una motocicleta en el barrio Loteo Mario Gerez, en la localidad de Joaquín V. González.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el propietario sorprendió al acusado, lo redujo y lo azotó con un látigo haciendo justicia por mano propia. 

Atado de pies y manos, el acusado pedía a los gritos que lo liberaran y prometía que no iba a volver hacerlo.

La secuencia de las violentas imágenes quedaron registradas en un video (no apto para personas sensibles), que recorrió las redes sociales. 

 

El castigo habría durado varios minutos, incluso hasta la llegada del personal policial.

Los efectivos se presentaron en el lugar y trasladaron al joven al hospital local para un control médico. Posteriormente, quedó alojado en la Comisaría, donde tomó intervención la Fiscalía correspondiente.

 

