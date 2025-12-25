Navidad en Salta: un solo niño herido por pirotecnia y ningún quemado grave

El balance sanitario de la Navidad en la ciudad de Salta dejó un dato alentador en relación con el uso de pirotecnia: durante las celebraciones no se registraron heridos de gravedad ni personas internadas por quemaduras. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública al dar a conocer el reporte de atenciones en los hospitales Materno Infantil y San Bernardo.

El único ingreso vinculado directamente con pirotecnia durante la madrugada del 25 de diciembre fue el de un niño de 11 años, que llegó a la guardia del Hospital Público Materno Infantil con una lesión ocular leve provocada por una bengala. El menor, domiciliado en barrio Solidaridad, fue asistido por el equipo médico y evaluado por Oftalmología, con evolución favorable y sin necesidad de internación.

Además, se recordó que el pasado 22 de diciembre se había atendido a una niña de 7 años con una quemadura leve en la cabeza y el pabellón auricular, causada por una cañita voladora. En ese caso, la atención también fue ambulatoria.

Los adultos

En contraste, el Hospital San Bernardo informó que no registró ingresos por quemaduras ni accidentes asociados al uso de pirotecnia durante la franja comprendida entre las 20 del 24 de diciembre y las 8 del 25. En ese período, la guardia central atendió a 48 pacientes, de los cuales 25 requirieron internación por distintas patologías.

Por su parte, el Hospital Público Materno Infantil tuvo una intensa actividad durante Nochebuena y Navidad. Solo el 24 de diciembre se contabilizaron 232 asistencias en las áreas de Emergencia Pediátrica y Perinatológica, con consultas mayormente vinculadas a traumatismos, afecciones respiratorias y cuadros gastrointestinales. Hasta el mediodía del 25, se sumaron otras 58 atenciones.

En cuanto a nacimientos, durante el 24 de diciembre se produjeron 19 partos que dieron lugar al nacimiento de 20 bebés, debido a un embarazo gemelar. La mayoría fueron partos naturales, mientras que siete se realizaron por cesárea. En la mañana de Navidad se registraron además dos nuevos partos.

El informe oficial destacó el comportamiento responsable de la población durante las celebraciones, reflejado en la baja cantidad de lesiones asociadas a pirotecnia y la ausencia de casos graves.