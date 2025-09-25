Hasta diciembre, Orán quiere plantar 1.600 árboles

Orán dio inicio a la segunda etapa del Programa de Arbolado Urbano con la meta de plantar 1.600 árboles nativos antes de fin de año, en una iniciativa que busca transformar el espacio público y mejorar la calidad de vida de los vecinos. La propuesta es coordinada por el área de Ecología, dirigida por el ingeniero Marcelo Acosta, junto al Vivero Municipal a cargo del ingeniero Luis Juan Rizzato, que cuenta con el stock de especies necesarias para llevar adelante la campaña.

El lanzamiento oficial se realizó en la intersección de las calles Pizarro y Pueyrredón, donde se llevó a cabo una plantación simbólica con la participación del intendente Baltasar Lara Gros, funcionarios municipales, estudiantes y representantes de instituciones locales.

Durante su discurso, Lara Gros anunció que el objetivo es plantar 1.600 árboles hasta diciembre, aprovechando la temporada propicia para estas tareas. "Tenemos un equipo de 25 personas dedicadas exclusivamente al arbolado. Creo que debe ser una política de Estado: si cada año logramos plantar 1.600 ejemplares, en diez años habremos cambiado el futuro ambiental de la ciudad. Los beneficios son enormes y duraderos", afirmó.

El intendente también subrayó la importancia del compromiso ciudadano: "El cuidado de un árbol nos involucra a todos. No se trata solo de plantar, sino de protegerlos, regarlos y valorar lo que significan para nuestra salud y para el ambiente".