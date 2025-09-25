Triple crimen de Florencio Varela: transmitieron en vivo las torturas a las chicas en TikTok e Instagram

La investigación por el triple crimen en Florencio Varela sumó un dato estremecedor: las torturas previas a los asesinatos fueron transmitidas en directo por TikTok e Instagram a un grupo privado de alrededor de 45 espectadores (todos ellos narcos). El propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, lo confirmó en diálogo con medios nacionales. Según relató, la difusión en redes fue utilizada como “mensaje disciplinador” para integrantes de la misma organización narco.

En uno de los videos, el presunto autor de los homicidios –un joven peruano de unos 23 años, señalado como líder de la banda y radicado en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores– lanzó la frase: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza tras aceptar una propuesta de “fiesta sexual” por la que les prometieron 300 dólares a cada una. La pista más fuerte indica que Lara Gutiérrez, la menor de 15 años, le habría robado entre dos y tres kilos de cocaína a un ladero del capo narco. La venganza se planificó con frialdad: cuando las chicas llegaron a la casa de Florencio Varela ya había un grupo cavando los pozos donde luego serían enterrados sus restos.

El horror confirmado por las autopsias

Los informes preliminares de las autopsias describen escenas de mutilaciones y extrema violencia.

* Lara Gutiérrez: amputación de los cinco dedos de la mano izquierda antes de morir, quemaduras compatibles con cigarrillos, corte parcial en la oreja izquierda y una herida en el cuello que le seccionó la arteria carótida.

* Brenda Del Castillo: fractura de cráneo fatal, aplastamiento facial, heridas punzocortantes en el cuello y un corte transversal en el abdomen realizado post mortem.

* Morena Verri: luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.

Según los forenses, las muertes ocurrieron entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de que las víctimas fueran vistas subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

La investigación y los detenidos

Por el momento hay cuatro personas detenidas:

* Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana.

* Iara Daniela Ibarra (19).

* Andrés Maximiliano Parra (18).

* Magalí Celeste González Guerrero (28).

Todos están acusados de homicidio agravado. Uno de ellos habría confesado que la transmisión de las torturas se realizó en redes sociales, lo que permitió avanzar con la causa.

Mientras tanto, se realizaron allanamientos en la Villa Zavaleta (Barracas), considerada el “búnker” de la organización. Se hallaron rollos de billetes envueltos como “tubitos” de baja denominación y se constató que en la vivienda podían habitar unas 60 personas por la cantidad de viandas encontradas.

"Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todo o no lo resuelve nadie”, dijo Alonso al remarcar que está en contacto con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien ofreció colaboración. El funcionario afirmó que darán con el paradero del autor intelectual y con quienes se ganaron la confianza de las chicas para atraerlas a la trampa.

El caso sacudió a la provincia de Buenos Aires no solo por la violencia inédita, sino también por el uso de redes sociales como escenario del crimen. Para los investigadores, el femicidio de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez es la muestra brutal del poder de las bandas narco y su capacidad para operar en la clandestinidad utilizando herramientas digitales para sembrar terror.