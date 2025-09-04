Coronel Moldes: Se reactiva una obra para la niñez

El Centro de Primera Infancia en la localidad de Coronel Moldes será reactivado a partir de las gestiones que lleva adelante el intendente Omar Cesar Carrasco.

Este proyecto, presentado por el municipio habia sido aprobado y luego rechaza por el Gobierno nacional y hace un largo tiempo que el intendente Carrasco venía gestionando la continuidad de la obra.

"Hoy podemos informar la grata noticia que las gestiones llevadas a cabo por el intendente dieron su fruto: el Gobierno provincial asumirá la culminación de las obras, garantizando así que este espacio pensado para nuestros niños y sus familias se haga realidad" indicaron en un comunicado desde la comuna moldeña.

En este marco, el jefe comunal ya mantuvo una reunión con la empresa a cargo, dando inicio a los primeros movimientos para reactivar los trabajos.

"Este avance significa recuperar un espacio pensado para la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a las familias desde los primeros años de vida de nuestros niños" afirmaron desde la comuna.