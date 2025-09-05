Rosario de Lerma: Refaccionaron el SUM de la Escuela Gesta Sanmartiniana

En el marco del plan de refacción de edificios escolares, el Municipio de Rosario de Lerma, a través del área de Obras Públicas, concretó la refacción integral del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Gesta Sanmartiniana. En el lugar, personal municipal realizó la limpieza del tinglado, una tarea necesaria debido a que la presencia de palomas obstruía las canaletas, impidiendo el correcto desagote del agua. Además, se pintó la totalidad del interior del salón, que presenta una estructura de gran altura y amplias dimensiones, y se efectuó una limpieza integral de todos los espacios internos.

El intendente Sergio Ramos destacó que el SUM es un punto de encuentro fundamental para la comunidad educativa, ya que funciona como espacio de reuniones, festejos escolares y actos protocolares, lo que le otorga un valor esencial para la convivencia y la integración escolar.

Cabe destacar que en este renovado espacio se llevó a cabo el lanzamiento de las Olimpiadas Docentes, evento en el que participó el Intendente, compartiendo un grato momento junto a las docentes de todas las instituciones primarias de la ciudad. La directora de la institución, Adriana Fabián, agradeció al intendente Ramos por el aporte realizado por el Municipio, y celebró que a partir de ahora la escuela cuente con un espacio totalmente renovado para el desarrollo de sus actividades escolares.

También en la Escuela N° 4618 Marta Elena Lee de Finca Carabajal se construyen dos baños nuevos para inicial y primario. Una obra urgente y necesaria: el único baño existente estaba en condiciones críticas y con riesgo de derrumbe. Con más de 60 años de historia, esta escuela merece instalaciones seguras y dignas.