Causa Andis: Lo que Spagnuolo borró no se recupera

Peritos que trabajan en la extracción de datos de los celulares secuestrados en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) confirmaron ayer que los mensajes borrados del teléfono del extitular del organismo Diego Spagnuolo no podrán recuperarse, revelaron fuentes judiciales.

Se trata de uno de los dos teléfonos entregados por Spagnuolo al que se le hizo la extracción de datos y se detectaron mensajes borrados, algunos de ellos con el presidente Javier Milei, de quien el exfuncionario fue abogado, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El consultor político Fernando Cerimedo, asesor de LLA, descree que sea una "operación" la causa por los audios y señaló que "alguien (los) tenía guardados" y "lo usaron en época de elecciones".

Estos mensajes no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron, precisaron peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en el marco de la causa a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, que estará bajo secreto de sumario por otros diez días hábiles (plazo que comenzó a contarse desde ayer).

En un operativo hecho en su casa de Pilar se secuestró otro celular que no tiene información de interés porque estaba sin uso.

Otros equipos

Además en estos días comenzará el estudio de otros celulares incautados, los de los accionistas de la droguería Suizo Argentina Eduardo y Jonathan Kovalivker y el del exfuncionario de Andis Daniel Garbellini.

Otro celular, el de Emannuel Kovalivker, no pudo peritarse porque es un teléfono de última generación y el investigado no proporcionó la clave de acceso.

Casanello tiene que resolver pedidos de nulidad de la causa presentados por la defensa de los Kovalivker, a cargo del abogado Martín Magram.