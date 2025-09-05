Kicillof llamó "topo" a Milei y pidió votar a Fuerza Patria para frenarlo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recorrió ayer obras en La Plata junto al intendente local Julio Alak para ponerle punto final a la campaña proselitista de Fuerza Patria para las elecciones provinciales del próximo domingo, donde se espera una definición "voto a voto" con el frente libertario del presidente Javier Milei.

"Tenemos que hacer un último esfuerzo para convencer a todos de que este domingo debemos ir a votar en defensa de las obras que estamos haciendo para reconstruir la capital de todos los bonaerenses", sostuvo Kicillof al visitar obras de repavimentación de la avenida 60 de la capital provincial.

Durante la actividad estuvieron presentes la vicegobernadora y candidata a diputada bonaerense Verónica Magario; y los legisladores provinciales Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Malpeli; en el marco del cierre de campaña de la octava sección electoral.

El mandatario bonaerense había encabezado cierres ayer en Merlo y Lomas de Zamora, donde pidió llenar las "urnas de votos de Fuerza Patria" como "único mensaje" para frenar a Milei.

"El ruido de las urnas repletas de votos de Fuerza Patria es el único mensaje que puede frenar a Milei", sostuvo Kicillof durante su visita a esos municipios de la Primera y Tercera Sección electoral.

Al visitar obras de infraestructura en la Escuela de Educación Superior N°508, el mandatario bonaerense dijo que "nadie que tenga sensibilidad y comprensión puede votar en apoyo a Milei este domingo".

"El topo no solo vino a destruir el Estado, también quiere terminar con nuestras costumbres y con la característica solidaria de nuestro pueblo: en Argentina no debería gobernar nadie que les dé la espalda a las personas con discapacidad", planteó Kicillof.

Antes había participado de una recorrida por la exposición "Hecho en Merlo, hecho con orgullo", junto al candidato a senador bonaerense Gabriel Katopodis.

"El Gobierno desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura", expresó Kicillof.