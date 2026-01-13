Disputa entre feriantes y la comuna por estacionamiento

Unas dársenas que forman parte de la nueva terminal de colectivos en la ciudad de General Güemes, generó algunos cuestionamientos por parte de los feriantes que tienen sus puestos de venta en las cercanías, debido a que amanecieron clausuradas durante la jornada del pasado jueves y alegan que eso los perjudica a la hora de comercializar sus productos.

Encontrar un lugar para estacionar cerca de la terminal, cuyo entorno está rodeado por puestos comerciales, se hace muy difícil. Existe un sector para el ascenso y descenso de pasajeros y una playa de estacionamiento pago, pero quienes desean realizar una compra en el supermercado o en la feria, se ven obligados a dejar sus automóviles lejos del sector. Por esa razón se habilitaron unas dársenas, donde se puede estacionar hasta 10 automóviles y las mismas se mostraron completamente llenas desde que fueron habilitadas. Por eso generó sorpresa e indignación la decisión de su clausura adoptada desde la Dirección de Tránsito municipal, cuyo personal colocó barreras que impedían el estacionamiento. Entonces fueron los feriantes quienes alzaron las primeras voces de protesta por sentirse muy afectados con la medida.

Sobre esta decisión, la directora de Planeamiento Urbanístico, Claudia Gaspar, explicó que se colocaron esas barreras porque debían realizar algunos trabajos de mejoras como la pintura que demarca los lugares para estacionar. "El personal municipal estaba por iniciar estos trabajos, que no iban a demandar más de una jornada, cuando se largó la tormenta y se vieron obligados a retirarse dejando las vallas puestas", explicó Gaspar.

Le apuntan a los feriantes

Frente a las quejas de los vecinos, Gaspar apuntó contra los dueños de los negocios en la feria, acusándolos de haber tomado un estacionamiento público como si fuera privado: "Nosotros habilitamos este estacionamiento para que aquellas personas que tengan la necesidad de realizar una compra, puedan dejar sus vehículos por un tiempo relativamente corto, pero estuvimos observando que los dueños de los negocios estacionan sus camionetas a la mañana temprano y las retiran pasado el mediodía, por lo que estas dársenas dejaron de cumplir el propósito para las cuales fueron habilitadas", explicó la funcionaria.

Y aclaró que "no es un estacionamiento privado, vamos a implementar una medida de control sobre el tiempo de estacionamiento, éste no debe superar los 15 minutos, superado ese tiempo, se va cobrar por hora". Esta medida, que busca beneficiar a los clientes de los negocios de la zona, está en estudio para ser implementada durante la próxima semana.

Playa en la terminal

La terminal de colectivos cuenta con una extensa playa para el estacionamiento de vehículos con un cobro por hora, si el automóvil se estaciona por un tiempo que no supere los 10 minutos, la permanencia no tiene costo, pero si supera ese tiempo, deberá abonar $1000 por cada hora de uso. Este estacionamiento no es exclusivo para personas que deban realizar un trámite en la terminal, puede ser utilizado por cualquier vecino que tenga la necesidad de realizar una compra, almorzar o pagar sus facturas en negocios cercanos.

Cambio de circulación

La habilitación de la terminal de colectivos, necesariamente requiere de una modificación en el sentido de circulación de las calles, y para poder implementar dichas modificaciones se requiere de la aprobación de un proyecto de ordenanza que fue elevado al Concejo Deliberante por parte del ejecutivo municipal.

"Estuvimos trabajando por meses sobre los cambios más convenientes en el sentido de circulación de las calles, algo muy necesario para ordenar el tránsito en el sector de la terminal, ya se presentó el proyecto al Concejo Deliberante para su análisis y aprobación, estamos esperando por ese trámite legal para comenzar a colocar toda la cartelería, y hacer una campaña sobre estos cambios a fin de que la comunidad se vaya acostumbrando. Seguramente algunos no van a estar de acuerdo con las modificaciones propuestas, pero consideramos que son las más adecuadas para el ordenamiento de circulación vehicular" manifestó Rodolfo Alderete, director de Tránsito Municipal.