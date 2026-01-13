Etapa final de las obras en la escuela Normal de Cafayate

El secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, supervisó los trabajos que se ejecutan en la escuela Normal de la localidad calchaquí de Cafayate.

Las tareas fueron retomadas por la Provincia, luego de gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante el gobierno de la Nación.

El secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, supervisó la etapa final de la ampliación y refacción de la escuela Normal 4.704 de la localidad de Cafayate, que estará finalizada antes del comienzo del ciclo lectivo 2026, de acuerdo a lo observado.

El funcionario estuvo acompañado por la directora del establecimiento, Claudia Dioli.

Por decisión del gobernador Gustavo Sáenz, estas obras fueron retomadas por la Provincia luego de que Nación paralizara los trabajos en éste edificio educativo en el que estudian alrededor de 2.000 alumnos del nivel inicial, primario, secundario y terciario.

La iniciativa abarca la construcción de 303,8 metros cuadrados y la refacción de otros 203 m2. Consiste en la terminación de cuatro aulas, galerías de vinculación y celaduría. Además incluye refacciones en sectores de laboratorio y videoteca/biblioteca; la instalación eléctrica correspondiente; y tareas de carpintería y pintura, entre otras labores.

Cabe recordar que además se construyó, con financiamiento provincial, un tinglado de usos múltiples en el patio de la escuela a través de un convenio con la Municipalidad de Cafayate.