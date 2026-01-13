El Carril se prepara para el 9° Concurso Provincial del Asado en estación Zuviría

En el marco de la Feria Gastronómica y Artesanal de Estación Zuviría, el Gobierno Municipal de El Carril invita a vecinos y visitantes de toda la provincia a participar del 9° Concurso Provincial del Asado, una de las propuestas más convocantes del verano salteño.

El evento se desarrollará el domingo 18 de enero en el predio de la Estación Zuviría, y contará con la participación de asadores y asadoras que pondrán en juego su técnica, creatividad y pasión por la carne asada, uno de los emblemas de la gastronomía regional.

El certamen tendrá dos categorías:

Tradicional , destinada a participantes con experiencia.

Juvenil, para jóvenes de 18 a 25 años, con el objetivo de fomentar la inclusión, la participación de nuevas generaciones y la transmisión de saberes culinarios ligados a la tradición.

Desde la organización destacaron que el concurso busca fortalecer la identidad cultural, revalorizar las costumbres locales y generar un espacio de encuentro para familias, vecinos y turistas, en una jornada donde la gastronomía será el eje central, acompañada por un clima festivo y comunitario.

Inscripciones y requisitos

Las inscripciones para participar del concurso se realizan en la Dirección de Turismo, en el horario de 8 a 18. Para consultas, se encuentra disponible el teléfono 3875 654967.

Como requisito indispensable, los participantes deberán contar con carnet de manipulación de alimentos, condición necesaria para formar parte del certamen.

El Concurso Provincial del Asado se consolida así como una de las actividades destacadas del calendario cultural y gastronómico de El Carril, reafirmando el valor de las tradiciones y el encuentro alrededor del fuego y la buena mesa.