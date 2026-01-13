Saqueo en vacaciones: Robaron equipamiento clave en una escuela de Hipólito Yrigoyen

En pleno receso escolar de verano, cuando los edificios educativos permanecen cerrados y con actividad mínima, la Escuela N° 4109 “El Señor y la Virgen del Milagro”, de la ciudad de Hipólito Yrigoyen, fue blanco de un importante robo que provocó un fuerte impacto en la comunidad educativa.

El episodio se registró durante el último fin de semana. Personas aún no identificadas ingresaron al establecimiento tras forzar accesos y romper candados, y se llevaron equipamiento de alto valor y uso educativo, además de causar daños estructurales dentro del edificio. Entre los elementos sustraídos figuran aires acondicionados, una impresora, parlantes, un televisor, material didáctico y microscopios, estos últimos fundamentales para las prácticas pedagógicas vinculadas a las ciencias.

A la sustracción de bienes se sumó el destrozo generalizado: también fueron robados focos del establecimiento, lo que obligará a realizar tareas de reposición y reparación antes del inicio del ciclo lectivo. Si bien las clases recién retomarán en marzo, desde la institución advirtieron que el daño compromete la planificación escolar y genera un perjuicio que excede lo económico.

Las autoridades del establecimiento, junto a efectivos policiales, realizaron un llamado expreso a la comunidad para frenar la circulación de estos objetos en circuitos ilegales. El pedido apunta a no adquirir ninguno de los elementos robados en el mercado negro ni a través de redes sociales, donde este tipo de bienes suele aparecer ofrecido como “stock” a precios irrisorios.

“El daño ya está hecho. Ahora tenemos que apelar a la conciencia ciudadana. Si a alguien le ofrecen estos elementos, que los denuncie. Comprar lo robado solo profundiza el perjuicio”, señalaron fuentes policiales, al remarcar que este tipo de prácticas termina afectando directamente a una escuela pública.

Desde la Escuela N° 4109 El Señor y la Virgen del Milagro también apelaron a la solidaridad de los vecinos y pidieron colaboración para recuperar lo sustraído o aportar cualquier información que permita avanzar en la investigación.

Ante cualquier dato, se solicita comunicarse de inmediato al 911.

Los delincuentes no se conformaron con objetos al azar; atacaron el corazón tecnológico y científico del establecimiento. Según el relevamiento oficial, el golpe fue certero y afectó áreas clave para el desarrollo de los alumnos.

La lista de lo sustraído incluye:

Climatización: Se llevaron 3 aires acondicionados marca Philco , elementos indispensables para el dictado de clases ante el rigor climático de la región.

Tecnología y Conectividad: Una impresora HP Láser con sistema continuo y un televisor Smart TCL de 32 pulgadas .

Audio y Eventos: 2 parlantes grandes marca Lidimi de color negro, fundamentales para los actos escolares.

Ciencia y Pedagogía: Varios microscopios de laboratorio y abundante material didáctico del área de matemáticas .

Vandalismo y Desmantelamiento: Además de los accesos destruidos, los malvivientes se tomaron el tiempo de retirar los focos del edificio, dejando el lugar en penumbras.

