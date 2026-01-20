La crecida no afectó las obras de los nuevos puentes sobre el río Vaqueros

La descomunal crecida del río Vaqueros, que se llevó una casilla donde se guardaban herramientas, un grupo electrógeno y baños químicos utilizados por las cuadrillas de la empresa Ingeniero Medina, generó en la mañana de ayer versiones sobre una supuesta afectación de estructuras que forman parte del proyecto de la Autopista de Circunvalación de esa localidad.

Consultado por El Tribuno, el jefe del Quinto Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, Federico Casas, aclaró que las bases fundacionales de los nuevos puentes "no sufrieron afectación alguna" y ratificó que la habilitación del primero está prevista en abril.

Casas precisó en horas de la tarde que personal de la empresa contratista, con los implementos recuperados tras el pico de crecida, retomó los trabajos que desde abril de 2025 -cuando se reactivó la obra con un convenio de Nación y Provincia- mantienen un ritmo de ejecución constante.

La Circunvalacion de Vaqueros, uno de los proyectos de infraestructura vial más relevantes y urgentes del área metropolitana de Salta, contempla dos nuevos puentes de doble carril y cuatro kilómetros de autopista con platabanda central, veredas laterales, tres rotondas, iluminación LED y una ciclovía. Además, las singulares estructuras metálicas del antiguo y angosto puente que los municipios del departamento de La Caldera tienen como única y obligada vinculación con la capital salteña desde 1913, serán aprovechadas en un tercer paso que ya tiene las bases fundacionales ejecutadas a pocos metros, aguas abajo, para un uso peatonal, ciclístico y turístico. Casas afirmó que los usuarios, que desde hace años esperan ver concretadas las obras que necesita esa zona para tener mayor fluidez y seguridad en sus flujos vehiculares, "pueden estar seguros de la solidez, estabilidad y resistencia de las estructuras ejecutadas". El funcionario recordó que el puente que se habilitaría en abril tiene bajo el fondo del cauce sólidas estructuras fundacionales en hormigón armado. Estas incluyen pilotes con diámetros de 1,20 hasta 1,40 metros y camisas de acero, que alcanzan profundidades de 9,50 hasta 14,50 metros. Las bases cimentales que sostienen las pilas (columnas) también cuentan -bajo el nivel del lecho- con vigas de arriostramiento. La finalidad de esos componentes, que enlazan a los pilotes en sentido transversal, consiste en dar rigidez a la cimentación, evitar desplazamientos horizontales, absorber cargas y mejorar la estabilidad de toda la construcción. Una vez que los tránsitos se canalicen sobre ese primer puente de doble carril, empezará a ejecutarse el segundo, a la par, con dimensiones y características semejantes.

Los datos

1,40 metros de diámetro tienen los pilotes fundacionales que alcanzan hasta 14 metros bajo el fondo del cauce.

25 metros de largo tienen las 24 grandes vigas que están listas para izarse sobre los estribos del primer puente.

2 carriles tendrán los nuevos puentes integrales de la Autopista de Circunvalación de Vaqueros.