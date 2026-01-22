Cayó una torre de alta tensión en Pichanal, pero aseguran que el servicio eléctrico se mantiene normal en el norte salteño

El temporal que castigó al norte de Salta durante la noche del miércoles dejó consecuencias visibles más allá de las calles anegadas y los ríos crecidos. Una de ellas fue la caída de una torre de alta tensión en la zona de Pichanal, un episodio que encendió alarmas por su impacto inmediato en el sistema eléctrico regional y que obligó a miles de vecinos a reorganizar su rutina en plena madrugada.

El hecho ocurrió a las 23.10 del miércoles 21 de enero, cuando se produjo el desenganche de la línea de 132 kV La Estrella – Pichanal, perteneciente a la empresa transportista Transnoa. La estructura metálica cedió tras el desborde del río San Francisco, cuya fuerza socavó la base de la torre hasta provocar su colapso.

La perturbación afectó inicialmente a amplios sectores de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, donde se registraron cortes de energía y caídas de tensión. Sin embargo, desde la transportista aclararon que, tras las maniobras realizadas en la red, el servicio eléctrico se encuentra actualmente normalizado y que no hay interrupciones generales en el norte provincial.

Según se informó oficialmente, todas las localidades están siendo abastecidas de energía eléctrica como corresponde, gracias a un esquema de reconfiguración del sistema y transferencia de cargas, que permitió sostener el suministro mientras la línea dañada permanece fuera de servicio.

Desde EDESA explicaron que el apagón inicial fue una consecuencia directa del evento estructural, pero que el sistema respondió dentro de los protocolos previstos para este tipo de emergencias. En paralelo, equipos técnicos de Transnoa comenzaron a trabajar en la zona afectada desde la misma noche del incidente, pese a las dificultades del terreno y las condiciones climáticas adversas.

Las tareas apuntan a reconstruir la torre colapsada y restablecer la línea de alta tensión en un plazo estimado de 48 horas, siempre y cuando el caudal del río lo permita y no se registren nuevos desbordes. Se trata de una intervención compleja, que requiere maquinaria pesada, medidas de seguridad estrictas y monitoreo constante del suelo.

Mientras avanzan las reparaciones, se realizan cortes puntuales y de urgencia en sectores específicos de Orán, necesarios para ejecutar ajustes técnicos en la red y garantizar la estabilidad del sistema en el resto de la región. Desde las empresas remarcaron que estas interrupciones son parciales, programadas y temporales.

Por el momento, las autoridades recomiendan hacer un uso responsable de la energía y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras continúan los trabajos para devolver al sistema una de sus piezas clave, que por unas horas quedó literalmente a merced del agua.