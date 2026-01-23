Rosario de Lerma: donde nace, vive y se entierra del carnaval

Rosario de Lerma ya palpita su gran fiesta carnavalera. En una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Municipal, el Intendente Sergio Ramos y la Asociación Pujllay presentaron oficialmente los Corsos Populares edición 2026, que este año llevarán el nombre "Ariel Germán Mamaní" en homenaje a un querido locutor, recientemente fallecido, que acompañó históricamente esta celebración.

Los corsos comienzan este sábado 24 de enero y se desarrollarán los días 31 de enero; 7,8,14 y 15 de febrero y culminan el 17 de febrero con el Gran Entierro Provincial del carnaval, contarán con la participación de 23 agrupaciones locales de Rosario de Lerma, muchas de ellas preparándose durante todo el año. Las noches de corso tendrán lugar en la tradicional avenida Cecilio Rodríguez.

Fernando Soto, quien preside la Agrupación Pujllay informó que las entradas generales para cada noche se han fijado en $6.000, y se podrán adquirir anticipadas a $5.000 y descuentos especiales para jubilados y menores, entrada gratis para quienes tengan certificado único de discapacidad. Naty Lemos también integrante de la comisión confirmó que esta previsto que las jornadas carnavaleras se desarrollen también dos domingos de 17 a 23 horas lo que permitirá también la participación familiar.

Desde la Comisión aclararon que demás, se permite el ingreso con comida y lanza nieve, mientras que se prohíbe la venta y el uso de pintura y otros elementos que generan suciedad, de acuerdo a la Ordenanza 3386/26 para cuidar los espacios públicos durante las festividades.

Trabajo articulado

El intendente Sergio Ramos y la Directora de Cultura María José Nadal Castillo, destacaron el trabajo articulado con la Asociación Pujllay, el Concejo Deliberante y las áreas del Municipio, garantizando logística, iluminación, seguridad, tránsito y limpieza. Ramos señaló que crear comunidad e incluir a todos los sectores, más allá de las diferencias, es una prioridad, y que esta fiesta popular —en la que participan vecinos de todos los barrios— tiene un papel fundamental en fortalecer lazos sociales y culturales.

En ese sentido, el intendente Sergio Ramos destacó especialmente el impacto económico y social que generan los corsos en la ciudad. Señaló que la propuesta moviliza a bailarines, músicos, modistas, costureras, técnicos y artistas locales, que trabajan durante meses invirtiendo tiempo, esfuerzo y recursos para llegar a cada noche de desfile.