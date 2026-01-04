Escuelas para familias retomó un rol clave en los barrios de Orán

Escuela para Familias es un programa social y educativo emblemático de San Ramón de la Nueva Orán. Nació en junio de 2010 como una iniciativa del exintendente Marcelo Lara Gros y, tras varios años de desarrollo hasta 2020, fue retomada en 2023 por la gestión del intendente Baltasar Lara Gros, reafirmando a la familia, la educación y la capacitación como ejes centrales del desarrollo comunitario.

La Escuela para Familias surgió como una política pública municipal de carácter comunitario, orientada a acompañar a las familias en los barrios y fortalecer el tejido social a través de la educación, la formación en valores y la capacitación en oficios. Su creación respondió a problemáticas sociales y educativas detectadas en distintos sectores de la ciudad, como dificultades de aprendizaje en niños y adolescentes, falta de espacios de contención y la necesidad de propuestas gratuitas y accesibles para la capacitación laboral de adultos.

Para niños, jóvenes y adultos

Desde sus inicios, el programa fue pensado no como una escuela tradicional, sino como un espacio abierto, flexible y cercano, donde niños, jóvenes y adultos pudieran encontrar apoyo escolar, talleres formativos, actividades culturales, deportivas y recreativas. El eje central siempre fue la familia como núcleo de la comunidad, entendiendo que fortalecer el hogar impacta directamente en la inclusión social, la convivencia y las oportunidades de desarrollo.

Escuela para Familias se desarrolló en mas de 20 barrios bajo la dirección de la profesora Silvia Lara Gros, consolidándose como una herramienta de fuerte presencia territorial. Con el regreso del programa en 2023, la actual gestión municipal decidió recuperar y fortalecer esta política pública, ampliando su alcance y reafirmando la presencia del Estado en los barrios.

Apoyo Escolar

En el área de Apoyo Escolar participaron 537 alumnos de nivel primario y 50 de nivel secundario, con clases dictadas en turnos mañana y tarde, dos veces por semana, en numerosos barrios de la ciudad y en la Cancha de la Policía Infantil. Para llevar adelante esta tarea se contrataron 27 docentes y 2 psicopedagogas, con el acompañamiento de estudiantes del Profesorado para la Enseñanza Primaria del Instituto Loutaif.

El programa también impulsó una amplia oferta de talleres culturales y de oficios, como tejido, costura, pintura sobre tela, peluquería, folclore, danza, música, electricidad, tapicería, bordado y mosaiquismo, entre otros, con la participación de 510 personas. En el área de deporte y recreación se realizaron actividades de zumba, básquet y gimnasia para adultos mayores, alcanzando a 87 participantes.

Con una coordinadora a cargo y el trabajo articulado de docentes, talleristas y personal municipal, la Escuela para Familias vuelve a consolidarse como una política pública fundamental para la inclusión.