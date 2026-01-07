PUBLICIDAD

21°
7 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
TEMAS

Foro de Davos
Violencia en Salta
Banco Central
Brasil
entrevista
La construcción en Salta
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Actividad automotriz
Las lajitas
Municipios

El hospital, con más capacidad sanitaria

Incorporación de equipamiento, mejoras edilicias, más personal.
Miércoles, 07 de enero de 2026 00:36
Durante el año 2025, el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate, llevó adelante una profunda gestión de fortalecimiento institucional orientada a mejorar el acceso, la calidad y la seguridad de la atención sanitaria para la comunidad, con acciones concretas en infraestructura, equipamiento, recursos humanos, formación profesional y trabajo comunitario.

Uno de los ejes centrales fue la modernización tecnológica, con la incorporación y puesta en funcionamiento de nuevo equipamiento para los servicios de bioimagen y laboratorio, lo que permitió optimizar diagnósticos, ampliar prestaciones y reducir derivaciones. A esto se sumaron importantes mejoras edilicias, como la remodelación sala de RX y sala de tomografía, la construcción de caminería hacia el helipuerto y trabajos de mantenimiento general del edificio hospitalario.

En materia de atención, el nosocomio avanzó en la implementación del Plan de Calidad del Ministerio de Salud Pública, fortaleciendo los espacios de trabajo institucional, la elaboración de manuales de procedimientos y la aprobación de su Carta de Servicios, con el compromiso de mejora continua por parte de todo el equipo sanitario.

La capacitación permanente fue otro pilar de la gestión, con ateneos semanales, talleres y cursos de actualización clínica, además de la participación activa en redes provinciales como Tele ACV. También se promovieron instancias de formación regional en áreas estratégicas de emergencias, lactancia materna y enfermedades crónicas.

El hospital consolidó su perfil como hospital escuela, mediante convenios con instituciones educativas de nivel secundario y universitario, facilitando prácticas profesionales y formación de futuros trabajadores de la salud. Durante el año, también, se fortaleció la planta hospitalaria con profesionales médicos, enfermeros y agentes sanitarios, lo que permitió mejorar la capacidad operativa. En materia de movilidad sanitaria, el hospital incorporó una ambulancia 0 km y recuperó 3 unidades existente.

 

Últimas noticias

