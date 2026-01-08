PUBLICIDAD

8 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Farándula
Rosario de la Frontera
Orán
incendio en chubut
Leishmaniasis
vacaciones 2026
Farándula
Rosario de la Frontera
Orán
incendio en chubut
Leishmaniasis
vacaciones 2026

Municipios

Gran expectativa por la XI edición del exitoso "Festimiel"

Será este domingo 11 de enero con figuras como El Chaqueño Palavecino, Iván Ruiz y la banda del momento Desakta2.

Adrián Quiroga
Jueves, 08 de enero de 2026 00:54
Una gran expectativa se generó en torno a la XI edición del exitoso festival "Festimiel" de Metán, que se desarrollará el domingo 11 de enero en la cancha de la Liga Metanense de Fútbol.

El evento convocará a figuras como El Chaqueño Palavecino, Iván Ruiz, Chirettes, Dany Hoyos, Sacheros, Kijanoss y todo el cuarteto de Córdoba con la banda sensación del momento "Desakta2". También se presentarán academias y artistas metanenses como Ayllu, Canto Metanense y Luz Moreno, entre otros.

Habrá un amplio despliegue de iluminación y sonido y un dispositivo de seguridad para que todos puedan disfrutar a pleno de una gran fiesta familiar.

Las entradas ya están disponibles en https://www.tixpays.com/eventos/creo5prod. También hay distintos puntos de venta en Metán.

El intendente José María Issa destacó la importancia de esta XI edición, la accesibilidad de las entradas y "la necesidad de seguir fomentando y promoviendo el arte, la cultura, la música y la danza como pilares de nuestra identidad".

"Es encuentro, identidad y tradición"

"Nuestro Festimiel es encuentro, identidad y tradición. Una fiesta que nos une y que vuelve a poner a Metán en el centro de la escena cultural de la región", destacó Issa.

"En estos días se ultiman los detalles para lo que será una verdadera celebración de la música y la cultura en el sur de Salta, un evento que también impulsa el movimiento de la hotelería, la gastronomía y los emprendedores locales, generando trabajo y oportunidades para Metán", destacaron desde el área de Prensa de la comuna.

"Será nuevamente una gran fiesta familiar con una entrada accesible. Son tiempos económicos muy difíciles y vamos a hacer un gran esfuerzo porque considero que tenemos que darle continuidad a nuestro festival y también darle una alegría, con este hermoso espectáculo, a los vecinos de Metán, a la gente de toda Salta y a los turistas que nos visitarán de otras provincias", destacó Issa.

En enero del año pasado la ciudad de Metán celebró con gran entusiasmo la décima edición del Festimiel, que convocó a más de 13.000 personas para disfrutar de un evento único que ya es una marca registrada en el sur de Salta.

 

