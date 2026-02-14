Rosario de Lerma se prepara para el Gran Entierro Provincial del Carnaval

Este fin de semana se desarrollarán las últimas noches de competencia de los Corsos Populares "Ariel Mamani", de Rosario de Lerma, que tienen como escenario la avenida Cecilio Rodríguez y en el que participan 27 agrupaciones locales mas las agrupaciones invitadas.

* Sábado 14, desde las 21 horas: nueva noche de competencia.

* Domingo 15, desde las 17 horas: jornada final de competencia de los corsos y agrupaciones invitadas

Cabe destacar que estas dos jornadas corresponden exclusivamente a los Corsos Populares, mientras que el martes 17 se llevará a cabo el tradicional Entierro provincial del Carnaval, acto que marcará el cierre oficial de las celebraciones carnestolendas en Rosario de Lerma y en la provincia, el desfile de agrupaciones carnestolendas locales e invitadas de otros puntos de la provincia inicia a horas 17 hasta la tradicional Quema del Pujllay en horas de la medianoche.

En el marco de las actividades previas, fue elegida Vanina Viveros como Embajadora Cultural de los Corsos Rosarinos, en un evento multitudinario realizado en el Centro de Convenciones local.

La Comisión Pujllay, organizadora del evento, confirmó la realización del Entierro el martes, una ceremonia que cada año convoca a vecinos, comparsas y visitantes de distintos puntos del Valle de Lerma.

Trabajo logístico y acompañamiento municipal

Desde el municipio informaron que se trabaja activamente en toda la logística necesaria para el desarrollo de cada jornada. El personal de Tránsito presta servicios en cada corte, desvío y señalización, desde antes del inicio hasta la finalización de los eventos.

La Dirección de Cultura acompaña y coordina cada día de actividad; Servicios Públicos interviene en la limpieza y acondicionamiento del predio; el área de Electricidad garantiza el funcionamiento técnico; mientras que Rentas y Bromatología realizan controles y organización de vendedores, velando especialmente por la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores.

Además, se despliega todo el operativo necesario para acompañar de manera efectiva el trabajo de la Comisión organizadora y asegurar el normal desarrollo de cada jornada.

El intendente Sergio Ramos destacó la importancia del carnaval para la comunidad:

"Sabemos lo importante que es el carnaval para todos los rosarinos. Para quien no puede salir de vacaciones y encuentra en esta actividad un espacio de encuentro y disfrute; para el que está lejos y regresa para compartirla; para el que vende, el emprendedor, el comerciante y quienes brindan servicios a cada agrupación. El carnaval es cultura, identidad y también movimiento económico para nuestra ciudad", expresó.

Con estas últimas noches de corsos y el posterior Entierro, Rosario de Lerma vuelve a consolidarse como epicentro del carnaval provincial, con una celebración que combina tradición, participación y comunidad.