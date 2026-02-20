PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
20 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Paro general de la CGT
Paritarias estatales
Boxeo
Reforma laboral
José Luis Chilavert
Amistoso de pretemporada
reforma laboral de Milei
Paro general de la CGT
Paritarias estatales
Boxeo
Reforma laboral
José Luis Chilavert
Amistoso de pretemporada
reforma laboral de Milei

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Chicoana: Feria de productores El Sunchal Malcante

Será este fin de semana en el kilómetro 31, de la ruta 33, camino a Cachi.
Viernes, 20 de febrero de 2026 01:49
Productos orgánicos y un paisaje para disfrutar.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Mañana se llevará a cabo en Chicoana la XIIº Feria de Pequeños Productores El Sunchal – Malcante ubicado en el kilómetro 31 de la ruta 33, Paraje El Sunchal camino a los Valles Calchaquíes. La jornada se ampliará al domingo, con productores artesanos y emprendedores de la Quebrada: Pie de la Cuesta, La Zanja, El Maray, Sunchal, Agua Negra y San Fernando de Escoipe. El evento, que organizan la Asociación Civil del lugar, en forma conjunta con la Municipalidad de Chicoana, tiene como objetivo brindar un espacio para que pequeños productores y emprendedores de la región puedan vender de forma directa sus productos.

Habrá venta de poroto payar, choclo capia, nuez, duraznos, manzanas rojas y verdes, plantas aromáticas entre otros. En los días de feria, con puestos previamente establecidos por artesanos, vendedores y feriantes, se podrá disfrutar de comidas regionales como el asado de cabrito con papa y queso de cabra, choclo capia, empanadas, humitas, tamales, picantes y locro; también podrán conseguir postres regionales como anchi, mazamorra, dulce de cayote con nuez, tortas, tortilla a la parrilla, bollos caseros y artesanías. Habrá concursos de la humita, ofrenda a la Pachamama, números artísticos.

Estarán La Huella de Salta, Luna Carpera, Los Gaiteros, Q" Guaracha, Los Singui, Grupo Vértigo, Lujuria Tropical entre otros, la entrada es libre y gratuita.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD