San Lorenzo: Ponen en funciones a Tribunal de Faltas

Tras la aprobación de la ordenanza 2542/2025 que designa a Ernesto Miguel Aráoz para ocupar el cargo de Juez del Tribunal de Faltas del municipio de San Lorenzo, finalmente el pasado miércoles se tomó juramento al letrado, quien asumió el cargo junto a Agostina Galarza Bello, quien se desempeñará como secretaria.

El acto estuvo presidido por el intendente Manuel Saravia, quien destacó la idoneidad del nuevo funcionario y la necesidad de contar con un Tribunal como está previsto en la Carta Orgánica Municipal (Ley Provincial 8.115).

Por su parte, Ernesto Aráoz aseguró que será un gran desafío, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que tuvo San Lorenzo en los últimos años, no solo en cuanto a urbanización sino también otras actividades económicas como comercios, instituciones y servicios turísticos.

"Lo que buscaremos desde este Tribunal de Faltas es ordenar, organizar y mejorar la convivencia de los vecinos. No queremos ser un órgano que solo sancione, sino educar y lograr que haya igualdad de todos los vecinos ante la ley", manifestó.

Participaron del acto protocolar el secretario de Gobierno, Jorge Klix; la coordinadora de Intendencia, María Diez Sierra; la presidente del Concejo Deliberante, Agustina Saravia; la concejal Guadalupe Solá, el concejal Juan Pablo Dávalos; el concejal Carlos Maldonado y funcionarios municipales.