20°
10 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Odontólogos
Rio Tinto
Constanza Lee
Pichanal
McDonald?s
Temporal en Metán
Fate
Independiente
Conflicto en Medio Oriente
Miguel Ragone
Municipios

Cerrillos: homenaje a Miguel Ragone a 50 años de su desaparición forzada

El acto se realizará este miércoles 11 de marzo a las 10 en la plaza Serapio Gallegos. Se recordará al exmandatario salteño secuestrado en 1976, cuyo paradero continúa desconocido. 
Martes, 10 de marzo de 2026 21:34

Este miércoles 11 de marzo, la Municipalidad de San José de los Cerrillos realizará un homenaje al exgobernador de Salta Miguel Ragone al cumplirse 50 años de su desaparición. El acto se desarrollará a las 10 de la mañana en la plaza Serapio Gallegos, con la participación de autoridades locales y vecinos.

La actividad busca mantener viva la memoria del exmandatario provincial, quien fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, pocos días antes del golpe militar que instauró la última dictadura en el país.

Ragone fue interceptado cuando salía de su domicilio para dirigirse a cumplir su trabajo como médico en el Hospital San Bernardo. Según los testimonios de la época, su automóvil fue hallado posteriormente abandonado en Cerrillos, lo que marcó el inicio de una búsqueda que, medio siglo después, continúa sin respuestas sobre su paradero.

El homenaje previsto por el municipio se enmarca en las actividades de memoria que se realizan cada año en la provincia para recordar al exgobernador salteño, considerado una de las víctimas emblemáticas del terrorismo de Estado previo al golpe de 1976.

