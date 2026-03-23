Tartagal: Mas de 600 jóvenes inscriptos para "Primer impulso"

Un comité integrado por docentes y empresarios locales será el encargado de seleccionar a 50 jóvenes tartagalenses para ser beneficiarios por el término de 4 meses y desde el mes de abril próximo de "Primer Impulso" el programa de entrenamiento laboral solventado entre el gobierno de la provincia y el Municipio de Tartagal que busca darle a este medio centenar de jóvenes, la experiencia, las herramientas y el entrenamiento que exige en especial el sector privado para el mundo laboral.

El viernes anterior los 600 chicos fueron capacitados por profesionales del área de recursos humanos en la elaboración de un C.V.

Esta semana competirán por uno de los 50 lugares disponibles para trabajar por 4 meses tanto en el sector privado como en diferentes áreas del municipio.

Lo interesante para todo ellos es que sin tener una relación laboral directa, percibirán sus sueldos equivalente a un salario mínimo en una entidad bancaria, tal como sucede con cualquier trabajador registrado.

Jóvenes con experiencia

El programa Primer impulso busca sortear ese contrasentido que se presenta para los más jóvenes cuando empresas públicas o privadas requieren cubrir un cargo por personas jóvenes pero con experiencia.

"Si tienen entre 20 y 30 años, si recién egresaron del secundario, de un nivel terciario o universitario no tienen experiencia laboral pero tienen la edad. Eso es lo que el programa busca, que cuando sean requeridos puedan presentar ante ese potencial empleador esta primera experiencia laboral como ya realizada. Pero sobre todo que vivencien lo que es trabajar en el área para la que se están formando" precisó el intendente de Tartagal Franco Hernández Berni.

La presentación de C.V. para ingresar al programa reunió a unos 600 jóvenes que fueron orientados para armar su C.V. y esta semana se conocerá a los primeros 50 beneficiarios.

"Van a trabajar 4 meses y van a percibir sus haberes por su trabajo y dentro de 4 meses vamos a convocar a 50 más. Que los chicos entendieran la propuesta, aceptaran las condiciones era todo un desafío pero si por cada uno que ingrese en esta primera etapa se postularon 12, quiere decir que la idea fue acertada y nos habla de la necesidad imperiosa que tienen de trabajar, de calificar para ingresar a un puesto de trabajo en un mundo laboral cada vez más competitivo" consideró Hernández Berni.

900 mil bajas

"Primer Impulso" se lanza casi en el mismo momento en que 900 mil jóvenes argentinos serán desafectados a partir de abril del programa Volver Al Trabajo.

Las bajas comenzaron a notificarse a través de la aplicación Mi Argentina y según el nuevo esquema se sustituye el pago mensual por un sistema de vouchers para capacitarse en oficios, buscando fomentar la inserción laboral sin intermediarios. La cartera dirigida por Sandra Pettovello busca eliminar la intermediación de las organizaciones sociales.

El programa Volver al Trabajo finalizará oficialmente el 9 de abril de 2026. Los 900.000 beneficiarios actuales recibirán su último pago mensual de 78 mil pesos en esa fecha, cobrándose la última liquidación a mes vencido en mayo de 2026. El programa, que reemplazó a Potenciar Trabajo, tiene una duración total de 24 meses desde abril de 2024. El Programa Volver al Trabajo busca desarrollar competencias sociolaborales para acceder al empleo.

Una ventana que se abre para el trabajo

"Primer Impulso" se lanza casi en el mismo momento en que 900 mil jóvenes argentinos serán desafectados a partir del 1 de abril del programa Volver Al Trabajo. Esta será sin dudas una gran oportunidad para aquellos jóvenes que se lanzan al mundo laboral en un país con pocas oportunidades por el momento. Una ventana que se abre para el desarrollo.