La respuesta de Milei al gobierno español tras la decisión de retirar a la embajadora: “Es un disparate”

El presidente Javier Milei salió al cruce de la decisión de su par de España Pedro Sánchez de retirar a la embajadora en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez: “Es un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante, se convertirá en el hazmerreír de todo el mundo por la payasada que está haciendo”. El mandatario aclaró que la Argentina no tomará una medida similar.

Milei redobló la apuesta contra Sánchez y ratificó que no pedirá disculpas, como había anticipado en ¿La ves?, por Todo Noticias, y volvió a plantear que el conflicto entre ambos países está promovido por el kirchnerismo. El mandatario agregó: “Esto mancha la imagen internacional de España y lo arrogantes que son como creerse que son el Estado y que nadie puede decirles nada, todos los agravios y las agresiones vinieron de parte de él y de su gobierno desde antes de las elecciones”.

El Presidente redobló las críticas contra su par de España, al que vinculó con el kirchnerismo: “Los socialistas son capaces de hacer cualquier cosa”, con fuertes cuestionamientos a la decisión de la administración de Sánchez, lo que escala la tensión diplomática con la Argentina.

Milei le sugirió a Sánchez que “se busque un buen abogado para su esposa”, Begoña Gómez, a la que tildó de “corrupta”, sin mencionarla: “Se sintió aludido, por lo cual es su problema, era una frase que no contenía nombres. A partir de ahí hace una escalada diplomática sin sentido”, y consideró que Sánchez “cree que es el Estado”, en declaraciones a LN+.

No retirará al embajador de la Argentina en España

El Presidente aclaró que no retirará al embajador de la Argentina en España, Roberto Bosch Estévez: “Si Pedro Sánchez está cometiendo un error mayúsculo, yo no voy a ser tan imbécil de repetir semejante error. Nosotros mantenemos todo como hasta ahora. Y si el señor presidente Pedro Sánchez quiere seguir insistiendo con esta aberración, es un error de él, de nosotros no lo va a encontrar: cuando uno toma todos los hechos, queda claro quién está en falta”.

Las claves de la decisión de España

El gobierno de España anunció el retiro de su embajadora en la Argentina por el conflicto entre Milei y Sánchez.

El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció: “No se produjo ningún cambio de las declaraciones de Milei, por lo tanto les anuncio que Madrid retira la embajadora en la Argentina, que quedará sin embajadora”, tras la reunión del Consejo de Ministros.

La administración de Sánchez dispuso esta medida tras llamar a consultas a Alonso Jiménez y a la negativa de Milei a pedir disculpas por sus declaraciones, como anticipó el Presidente en declaraciones ¿La ves?, por TN, después de calificar de “corrupta”, sin mencionarla, la esposa de Sánchez, en una cumbre de ultraderecha.

Albares dijo que la diplomática “se quedará definitivamente en Madrid” y planteó: “Nosotros no tenemos ningún deseo ni interés en ninguna escalada, pero es obligación del gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas”.

El ministro de Relaciones Exteriores de España advirtió que este es un caso “único”: “No existen precedentes de un jefe de Estado que vaya a la capital de otro país para insultar a sus instituciones y para hacer una injerencia flagrante en los asuntos internos”.