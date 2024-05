Dólar blue a $1300: "No es una corrida", dijo Milei

En medio de la suba del dólar, el Presidente aclaró que "no es una corrida porque el Banco Central tendría que estar vendiendo dólares y hoy está comprando. Antes había un problema de atraso y ahora de corrida. Es verdad que se deprecia el valor del peso pero hay que mirar lo que está sucediendo". "La mirada correcta de ver es que en el mercado había una euforia sobre la Ley Bases y el empantanamiento que se genera en Senado hizo que el precio de los bonos cayeran y el riego país subió. El tipo de cambio requiere más tipo de interés", dijo y agregó: "No nos preocupa porque no vamos a ceder el equilibrio fiscal. Morimos con la botas puestas. ¿Me puede generar un contratiempo? Sí".