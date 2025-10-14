La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumula 31,8% en los últimos 12 meses

La inflación de septiembre fue de 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera el índice acumula un alza de 22% en los últimos nueve meses. En tanto, en la variación interanual la suba fue de 31,8%.

Los ítems que marcaron las mayores alzas mensuales fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por la suba de los alquileres, y Educación (3,1%), en tanto que la que menos subió fue Restaurantes y hoteles (1,1%).