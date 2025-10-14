¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
14 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Jimena Salas
Red narcocriminal
Cordeyro
Donald Trump
Indice de inflación
Jimena Salas
Red narcocriminal
Cordeyro
Donald Trump
Indice de inflación

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumula 31,8% en los últimos 12 meses

De acuerdo a lo que informó el INDEC, el índice de inflación acumula un alza de 22% en los últimos nueve meses.
Martes, 14 de octubre de 2025 16:06
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La inflación de septiembre fue de 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera el índice acumula un alza de 22% en los últimos nueve meses. En tanto, en la variación interanual la suba fue de 31,8%.

Los ítems que marcaron las mayores alzas mensuales fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por la suba de los alquileres, y Educación (3,1%), en tanto que la que menos subió fue Restaurantes y hoteles (1,1%).

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD