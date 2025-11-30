PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
30 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

caso jimena Salas
El Carril
Caso Matías Huergo
Pase Libre Estudiantil
Turismo
pymes salteñas
pymes en salta
Tiroteo en California
caso jimena Salas
El Carril
Caso Matías Huergo
Pase Libre Estudiantil
Turismo
pymes salteñas
pymes en salta
Tiroteo en California

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Franco Colapinto afronta el GP de Qatar, que puede definir el campeón de la Fórmula 1

El piloto de Alpine intentará revertir su flojo inicio en Lusail. Lando Norris buscará consagrarse con el título de la máxima categoría del automovilismo.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 08:25
Franco Colapinto afronta el GP de Qatar
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Franco Colapinto saldrá a la pista este domingo para disputar el Gran Premio de Qatar, una carrera clave para definir al nuevo campeón de la Fórmula 1. El piloto argentino llega golpeado tras un fin de semana muy difícil en el Circuito Internacional de Lusail, donde terminó último en todas las sesiones previas. “Triste porque creo que fue todo mío: no manejé bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta”, reconoció.

Mientras Colapinto intenta revertir su performance con el Alpine A525, la lucha por el campeonato se encuentra en su punto máximo. Lando Norris lidera con 396 puntos, seguido de Oscar Piastri -ganador de la Sprint- con 374, y del vigente campeón Max Verstappen, que suma 371. El británico de McLaren tiene la gran oportunidad de definir el título en Lusail.

Para ser campeón este domingo, Norris necesita una combinación de resultados. La única forma directa es ganar la carrera. Si no lo hace, dependerá de las posiciones de Piastri y Verstappen, lo que podría estirar la definición hasta el GP de Abu Dabi.

Qué necesita Lando Norris para ser campeón:

Si gana, es campeón.

  • Si sale 2°: Piastri debe terminar 4° o peor y Verstappen 3° o peor.
  • Si sale 3°: Piastri debe ser 5° o peor y Verstappen 4° o peor.
  • Si sale 4°: Piastri 6° o peor y Verstappen 5° o peor.
  • Si sale 5°: Piastri 7° o peor y Verstappen 6° o peor.
  • Si sale 6°: Piastri 8° o peor y Verstappen 7° o peor.
  • Si sale 7°: Piastri 9° o peor y Verstappen 8° o peor.
  • Si sale 8°: Piastri no debe sumar y Verstappen debe terminar 10° o peor.
  • Si Norris no suma puntos, deberá esperar que Piastri tampoco lo haga y que Verstappen no sume más de uno.

La grilla de partida para el GP de Qatar quedó conformada de la siguiente manera:

  • Oscar Piastri
  • Lando Norris
  • Max Verstappen
  • George Russell
  • Kimi Antonelli
  • Isack Hadjar
  • Carlos Sainz
  • Fernando Alonso
  • Pierre Gasly
  • Charles Leclerc
  • Nico Hülkenberg
  • Liam Lawson
  • Oliver Bearman
  • Gabriel Bortoleto
  • Alexander Albon
  • Yuki Tsunoda
  • Esteban Ocon
  • Lewis Hamilton
  • Lance Stroll
  • Franco Colapinto

El Gran Premio de Qatar se largará este domingo a las 13:00 (hora argentina) en el circuito de Lusail y podrá verse por ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD