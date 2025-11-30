PUBLICIDAD

Internacionales

Tiroteo en California: 4 muertos y 10 heridos en un ataque a un cumpleaños infantil

El hecho ocurrió en un salón de banquetes en Stockton, EEUU. La policía informó que el incidente, que incluye niños entre las víctimas, habría sido “dirigido”.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 06:55
Cuatro personas murieron y diez resultaron heridas en un tiroteo masivo ocurrido en un salón de banquetes en Stockton, California, donde una familia celebraba una fiesta. Las autoridades del condado de San Joaquín confirmaron que el incidente, registrado poco antes de las 6 p.m. hora local, incluyó a niños entre las víctimas.

El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó en un comunicado que la violencia estalló en una fiesta de cumpleaños infantil. La portavoz de la policía del condado, Heather Brent, expresó la gravedad del ataque: "Es inconcebible que haya niños pequeños que resultaran heridos".

Incidente dirigido y sin sospechosos

La policía local, asistida por el FBI y otras agencias de seguridad, continúa investigando el caso, ya que las primeras indicaciones sugieren que el ataque fue un “incidente dirigido”.

Entre las víctimas se cuentan tanto niños como adultos. Las autoridades no pudieron proporcionar de inmediato detalles sobre la edad y el género de los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.tVi3ug

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado del "horrible tiroteo" y su Oficina de Servicios de Emergencia se encuentra coordinando el monitoreo de la situación y la asistencia a las fuerzas del orden. Por el momento, la policía sigue trabajando para identificar al atacante.

