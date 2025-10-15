Estados Unidos volvió a comprar pesos y el salvataje a la Argentina llegaría a los US$ 40.000 millones

El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir hoy en el mercado argentino con la compra de pesos, según confirmaron agencias internacionales y fuentes del gobierno norteamericano.

La medida se enmarca en el programa de asistencia financiera anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que el respaldo total a la Argentina ascenderá a US$40.000 millones, combinando una nueva facilidad crediticia y la línea de swap vigente.

Detalles del nuevo respaldo

En una rueda de prensa en Washington, Bessent explicó que el Tesoro trabaja en una nueva facilidad de US$20.000 millones, complementaria al acuerdo actual, y que estará respaldada con Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda utilizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que apuntarían más al mercado de deuda. Eso totalizaría 40.000 millones para la Argentina”, precisó el funcionario.

Bessent sostuvo además que Estados Unidos mantendrá su apoyo mientras el Gobierno argentino aplique “buenas políticas”, y consideró que una victoria electoral de La Libertad Avanza “fortalecería la capacidad de vetar malas políticas económicas”.

Caputo: “Se resolvieron todos los asuntos”

Tras la reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que “se resolvieron todos los asuntos pendientes de las negociaciones” con el Tesoro y que el paquete de asistencia se orienta a reforzar la liquidez del sistema financiero argentino.

“El swap es una facilidad que permite provisión de liquidez a países que puedan necesitarla, como sucede con México, que la mantiene vigente hace casi 30 años. La idea es establecer una versión más moderna de esa herramienta”, explicó Caputo.

Bausili adelantó el cronograma

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, confirmó que el nuevo swap por US$20.000 millones podría entrar en vigor dentro de las próximas dos semanas. “El acuerdo está conceptualmente cerrado y se trabaja en la documentación final. Esperamos que muy pronto pueda ejecutarse”, afirmó.

Caputo fue incluso más preciso al señalar que el mecanismo “podría concretarse antes de las elecciones del 26 de octubre”, lo que permitiría fortalecer las reservas del Banco Central y estabilizar el tipo de cambio antes del cierre de la campaña electoral.

Apoyo político y económico

El paquete de asistencia —que combina respaldo financiero, compra de pesos y líneas de crédito en DEGs— busca reforzar la estabilidad cambiaria y enviar una señal política de confianza del gobierno de Donald Trump hacia la gestión argentina.

Fuentes diplomáticas destacaron que se trata del mayor apoyo bilateral recibido por la Argentina en las últimas décadas, y que la implementación final dependerá de la firma del marco operativo entre ambos bancos centrales.