La advertencia de Fed machado a Caputo antes de su extradicción a EEUU: "Si hablo, se cae el país"

En sus últimas horas bajo arresto domiciliario y a instantes de que la Corte Suprema habilitara su extradición a Estados Unidos, el empresario argentino Federico “Fred” Machado rompió el silencio con una frase que estremeció a la Casa Rosada: “Si hablo, se cae el país”.

La declaración se produjo durante una entrevista exclusiva de ocho horas con la periodista Caro Fernández, emitida por Splendid AM 990 y el programa GPS, donde el acusado de lavado de activos y narcotráfico trazó un mapa de poder que involucra a funcionarios del Gobierno, dirigentes políticos y empresarios de primera línea. Machado será extraditado e EEUU el próximo 5 de noviembre.

Una amenaza directa al corazón del poder

“A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’”, le dijo Machado a la periodista, en referencia al principal asesor político del presidente Javier Milei.

Según el propio relato del empresario, la respuesta del funcionario fue breve y tajante: “Mensaje recibido”.

Este presunto intercambio de advertencias se habría producido el domingo posterior a la filtración del video de José Luis Espert en la pileta de la casa de Machado, una grabación que marcó un punto de quiebre. Desde entonces, el empresario —quien había sido financista de la campaña presidencial de Espert en 2019— asegura que el Gobierno le “quitó el respaldo” que hasta entonces lo protegía de su extradición.

"Espert no tendría que haberme negado"

Con visible enojo, Machado descargó su frustración contra el diputado liberal. “Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, lanzó.

Y agregó: “Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.

El empresario afirma haber sido clave en la campaña de Espert: “Le puse un avión, le pagué hoteles. Pero el Espert del 19 no es el Espert del 25. El Espert del 25 se convirtió en lo que combate”.

En otro pasaje de la charla, expresó su decepción: “Entre gitanos no nos miremos las cartas. Le diría: ‘Flaco, te tendrías que haber asesorado mejor y no negar cosas que iban a ser evidentes’”.

Los vínculos que salpican a Bullrich y Weretilneck

Machado también apuntó contra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, al detallar presuntas triangulaciones financieras para su campaña presidencial de 2023.

De acuerdo con los documentos mencionados en la entrevista, el empresario habría transferido más de 3 millones de dólares a una firma de la familia Bada Vázquez, dueños de Lácteos Vidal, desde donde habrían salido al menos US$ 215.000 destinados a la campaña de Bullrich.

La conexión se amplía con los nombres de Alejandra Bada Vázquez y Cecilia Roncero, socias en la empresa Eco Friendly, junto a Claudio Cicarelli, señalado como supuesto testaferro de Machado.

“¿Vidal Bada Vázquez? Un buen amigo. ¿Bullrich? Silencio”, respondió el empresario ante la consulta de la periodista.

Machado también involucró al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a quien acusó de mentir sobre las circunstancias de un encuentro que, según él, escondía negocios con permisos de explotación minera.

“Weretilneck mintió”, sentenció. “Avaló permisos de explotación de arenas silíceas a través de una secretaría que maneja su pareja”.

El empresario vinculó al mandatario provincial con la entrega de concesiones a su entorno, particularmente a Cicarelli, quien habría recibido el 39% de los permisos de extracción.

"No es droga es plata"

A lo largo de la entrevista, Machado intentó despegarse de las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero que motivan su extradición. “Es una cuestión de plata, no de droga”, insistió.

En tono desafiante, agregó: “Los narcos están donde están, y el poder lo sabe. Hasta los mismos gringos saben”.

El empresario, que llegó a vender más de 50 aviones en la Argentina, sostuvo que su caída fue política: “Vendí aviones al Grupo Neuss, al Grupo Frávega, a Ricardo Fort, a empresarios ligados a Macri. Pero cuando ya no servís, te dejan solo”.

El silencio de los aliados

Durante su reclusión domiciliaria en una casa de Viedma, a orillas del río Negro, Machado habría recibido la noticia de la Corte Suprema en plena entrevista.

“Boludo, acá estoy leyendo que habilitaron la extradición”, alcanzó a decir mientras hablaba con su abogado.

Poco después, un operativo policial irrumpió en la vivienda. “No me dejes solo”, le pidió a Fernández antes de ser detenido.

La periodista relató que el empresario atravesó sus últimas horas en un clima de tensión: “La soledad en la que lo hundieron los que comieron, volaron e hicieron campaña con su dinero fue absoluta”, escribió.

Machado, visiblemente quebrado, confesó sentirse traicionado: “Los mismos que me ocultaron durante cuatro años ahora me entregan”.

Y antes de ser trasladado, dejó una advertencia final: “Yo no me fugué porque no quise, o porque el pacto no se cumplió”.

"Mi tema fue cuestión de plata"

En sus últimas palabras frente a cámara, Machado insistió en que su caso “fue un tema de plata, no de drogas” y cuestionó el accionar de la Justicia.

“¿Que a los aviones narco no los veían?”, ironizó.

También dejó entrever un mensaje a los investigadores norteamericanos: “El tratado de extradición con Estados Unidos no te da muchas chances. Es una guerra asimétrica que no puedo pelear”.

Finalmente, se quebró al hablar de su hijo: “Que no confíe en las personas. Que no se meta en problemas. Que tenga empatía con los necesitados. Que lea la Biblia”.

Machado ya tiene fecha de extradición

La extradición a Estados Unidos del empresario y piloto Fred Machado, acusado de lavado de activos, estafa y narcotráfico, ya tiene fecha oficial: será el próximo 5 de noviembre. La confirmación llegó a través de una comunicación de Interpol a la justicia federal de Neuquén, poniendo punto final a un largo proceso judicial.

El traslado se realizará desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de línea comercial, bajo un estricto operativo de seguridad que se terminará de definir en los próximos días. Machado, quien actualmente permanece detenido en una delegación de la Policía Federal en Viedma, será entregado a las autoridades estadounidenses luego del fallo de la Corte Suprema y la posterior aprobación del Poder Ejecutivo.