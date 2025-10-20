Continúa la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia

La búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, los dos jubilados que permanecen desaparecidos, continúa en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia y vecinos utilizan sus camionetas para hallar rastros de los damnificados.

Durante la tarde este lunes se encontraron fogatas en el Cañadón Visser, camino a la ruta 3, a la vez que la Policía local realiza rastrillajes sobre la zona costera, de acuerdo a la información del portal ADNSUR.

Unos 40 uniformados, integrantes de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y personal de Defensa Civil Municipal implementaron drones, a la vez que perros de la fuerza de seguridad eran utilizados para la detección de huellas pertenecientes a personas extraviadas en terrenos de difícil acceso.

Más de una semana desaparecidos

Kreder y Morales salieron de su vivienda en dirección a Camarones hace más de una semana y nunca más volvieron a ser vistos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad los captaron en la rotonda de las rutas 39 y 3 a las 9:31 del lunes 13 de octubre, luego siguieron viaje hasta el aeropuerto de Comodoro Rivadavia y a las 9:50, aparecieron cuando se retiraban de Caleta Córdova.

El viernes 17 se halló la Toyota Hilux empantanada y con el cierre centralizado activado, motivo por el que las autoridades sospechan que las víctimas se retiraron del rodado con el objetivo de ir en ayuda.

En el interior estaban sus objetos personales y dinero en efectivo, pero no sus teléfonos celulares y crece la preocupación entre los familiares.

Gabriela, hija de Pedro, afirmó que su papá “es muy prudente, cuidadosos con su vida” y la camioneta, mientras que consideró: “No habría arriesgado ni la suya ni la de Juana manejando por un lugar tan peligroso”.