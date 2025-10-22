$Libra: citarán a Javier Milei para que explique su rol

La comisión investigadora de la criptomoneda Libra aprobó ayer la citación al presidente Javier Milei para que dé explicaciones presenciales sobre su participación en la promoción del token, operatoria que desencadenó una estafa masiva a miles de usuarios argentinos y de otros países del mundo.

La convocatoria sucede luego de que la comisión le librara dos oficios al Presidente con requisitorias para que contestara por escrito su presunta implicación en el escándalo.

En particular, los diputados de la oposición que integran la comisión le cuestionan a Milei ciertas afirmaciones que brindó en una entrevista televisiva. En ella, aseguró que no creía que los damnificados por la criptoestafa fueron "más de cinco argentinos".

"¿Perdió el Estado acá? Nada. ¿Perdieron plata los argentinos? Te diría que tengo mis serias dudas. No creo que sean más de 5 argentinos. De los 5.000 (damnificados) la gran mayoría son estadounidenses y chinos", dijo.

Sus dichos contrastan con la información que proporcionó la exchange Ripio sobre que un total de 1.358 usuarios con residencia en el país han realizado compra o venta del token Libra, de los cuales 1.329 eran argentinos. Además, la exchange notificó que al momento del lanzamiento de Libra la sociedad contaba con 2.145.758 usuarios registrados en Argentina.