Cristina Kirchner dijo que “el experimento libertario fracasó” y Patricia Bullrich salió al cruce

En clave electoral, la ex mandataria difundió un video en sus redes en el que llamó a “ponerle un límite al desgobierno de Milei” y sostuvo que “la gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, la comida o los remedios”. Según señaló, el país vive “una profunda humillación nacional” por la política económica y la dependencia del Gobierno con los Estados Unidos.

“El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables, a la entrega de la soberanía nacional y al castigo de quienes viven de su trabajo”, expresó la ex jefa de Estado. En ese sentido, agregó que “la única fuerza capaz de frenar este modelo es el peronismo”.

Kirchner también cuestionó el uso de la Boleta Única de Papel, al afirmar que “el Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia del proceso electoral”.

“Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”, enfatizó en el cierre de su mensaje.

Bullrich le contestó en redes

Minutos después de la publicación, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich respondió desde su cuenta de X (ex Twitter): “Señora condenada, todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desastre económico que nos dejó tu gobierno con Alberto y Massa. Se fueron con más del 25% de inflación por mes. ¿De qué fracaso hablás?”.

Bullrich defendió la gestión libertaria asegurando que “Milei avisó que no iba a ser fácil, pero estamos en el camino correcto”. Y cerró su mensaje con una referencia directa a la situación judicial de la ex presidenta: “Nos falta, está clarísimo. Como a usted, que todavía le quedan años de condena”.