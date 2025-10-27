En Córdoba, La Libertad Avanza ganó por 14 puntos

La Libertad Avanza (LLA) ganó ayer ampliamente las elecciones legislativas en la provincia de Córdoba con la lista encabezada por Gonzalo Roca, al obtener un 42,39%, por lo que sumará 5 bancas en la Cámara de Diputados.

Por su parte, Provincias Unidas (PU) el espacio que presentó su nómina liderada por el exgobernador Juan Schiaretti, obtuvo el segundo lugar con un 28,28%.

El tercer lugar le corresponde a la fundadora del espacio peronista cordobés Defendamos Córdoba Natalia de la Sota, que logró retener su banca con un 8,75%.

Desde el espacio libertario acompañarán a Roca la influencer fit y espiritual Laura Soldano; el director del PAMI y apoderado Marcos Patiño Brizuela; la actual diputada nacional bullrichista Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch un activista de LLA en la provincia y generador de contenido en redes sociales.

Pocos minutos después de los resultados provisorios oficiales, el diputado de la UCR Rodrigo De Loredo felicitó a LLA, al presidente Javier Milei y al líder del espacio en Córdoba, al destacar que que Argentina "eligió no ir para atrás".

"Esa es una buena decisión para los desafíos que aún tiene nuestro país. LLA hizo una gran elección en Córdoba, felicito a Javier Milei y a Gonzalo Roca", manifestó.

El cuarto lugar fue para Fuerza Patria, que no logró ingresar ningún diputado ya que obtuvo 98.094 votos, con el 5.07%, y el quinto puesto fue para el Partido Libertario, con el 4,80%.

El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, que también es responsable de la campaña de Provincias Unidas, manifestó que el objetivo era "retener las dos bancas y sumar más" para atender las problemáticas "que necesita la Argentina".

Asimismo, informó que la participación en la provincia promedió el 65% y señaló que la elección "se nacionalizó al extremo" porque se "polarizó entre las principales fuerzas" del país.

Declaraciones de Roca

El candidato de La Libertad Avanza (LLA) y flamante diputado nacional electo por Córdoba, Gonzalo Roca, celebró el contundente triunfo del espacio libertario. Desde el búnker provincial, el dirigente agradeció a los militantes y reivindicó el rol histórico de la provincia como motor de los grandes cambios nacionales.

"Córdoba siempre fue el caballo que tiró del carro en la reforma de la historia de la Argentina, y esta vez no fue la excepción: pintamos de violeta la provincia", expresó eufórico ante los aplausos de sus seguidores.

En su discurso, Roca destacó que el resultado electoral refleja un respaldo a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, a quien consideró "el líder de un cambio profundo que recién empieza".

"Los cordobeses entendimos el mensaje, el mensaje que le teníamos que dar al país y al mundo: ser el faro de la libertad, seguir por el camino correcto para transformar la Argentina", afirmó.

El diputado electo también delineó los próximos pasos del espacio libertario en el Congreso. "Ahora nos toca otra etapa: defender los cambios que empezamos en 2023 y llevar las reformas que el país necesita. Córdoba entendió que era un momento de bisagra, y lo pasó", subrayó.

Roca confirmó que los cinco diputados de La Libertad Avanza por la provincia mediterránea se integrarán al bloque nacional liderado por Gabriel Bornoroni, con el objetivo de consolidar las transformaciones prometidas por el Gobierno.

"Vamos a pensar un país a largo plazo, con una visión reformista, moderna y libre", concluyó.