Nacionales

Javier Milei: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina"

El Presidente invitó también a los gobernador al diálogo.
Lunes, 27 de octubre de 2025 10:03
Javier Milei destacó que con los resultados de LLA pasará “de 37 diputados propios a 101 diputados” y “de 7 senadores a 20”, y ponderó que “hay decenas de diputados de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos”.

Tras remarcar que “a partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina” y que “en muchas provincias la segunda fuerza no fue kirchnerismo sino oficialismo provincial”, invitó a “la gran mayoría de los gobernadores discutir en conjunto estos acuerdos”.

En tanto, el peronismo volvió a quedar sumido en la interna de la que parecía haber salido después de la sonante victoria en las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, cuando se impuso a LLA por 14 puntos.

Esta vez los resultados no se repitieron en ese distrito: LLA, con Diego Santilli a la cabeza, se alzó con una sorpresiva victoria por sobre Fuerza Patria en Buenos Aires, en una reñida elección por menos de un punto de diferencia.

