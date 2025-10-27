Javier Milei: “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso"

El presidente Javier Milei dio detalles de los cambios de Gabinete que tiene en mente, luego del triunfo electoral, y vaticinó que las modificaciones en su equipo podría instrumentarse a partir del 10 de diciembre, con la nueva composición de las cámaras.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, reveló en una entrevista a A24.

En la misma línea, remarcó: “El instrumento para eso es el nuevo Gabinete. ¿En la cabeza de quién estaba que pudiésemos ganar la provincia de Buenos Aires? Si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar las leyes no estamos entendiendo nada”.

“La Cámara cambia el 10 de diciembre. Algo de tiempo tengo”, se escudó el día después de que La Libertad Avanza cosechó el 40,84 por ciento de los votos, y se impuso por sobre Fuerza Patria que acumuló el 24,50 por ciento.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de incorporar referentes de otras fuerzas políticas al tiempo que negó tensiones internas entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023. Lo voy a hacer”, sostuvo tras la consulta de incorporar referentes de espacios aliados.

Luego de la foto del pasado domingo, donde se mostró en el escenario junto al Triángulo de Hierro, Milei negó versiones de peleas internas. “¿Dónde estaban Karina Mieli y Santiago Caputo mientras daba el discurso? No va a cambiar eso. Ellos son los arquitectos de esto. Soy el divulgador, el que lleva las ideas, el que tiene la visión, pero al muñeco hay que hacerlo funcionar”.

Por su parte, destacó el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de los rumores de salida y evitó dar detalles de los futuros cambios en el equipo de Gobierno. “(Guillermo Francos) tiene un rol muy destacado dentro del Gobierno. Veremos a la luz del nuevo Gabinete cómo quedarán las cosas”, anticipó.

“Me parece una falta de respeto que, a gente que ha hecho mucho, la agenda periodística los quiera sacar”, se escudó Milei, quien habló además de cambios forzados como el de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quienes deberán asumir a sus compromisos legislativos.

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Antonio Laje, Milei admitió que no imaginó el resultado electoral que alcanzó el sello libertario, y destacó la campaña del diputado del PRO Diego Santilli. "La campaña de Santilli fue admirable", resaltó y sostuvo que el legislador reelecto fue "uno de los primeros" que creyó en la alianza del PRO con La Libertad Avanza.

Por último, el jefe de Estado reveló que los nombres para suceder a los actuales funcionarios están en carpeta, aunque evitó hacerlos públicos. “Dar esas definiciones implica que van a ir arruinarle la vida antes de asumir. Necesito que las cosas funciones y que la gente pueda trabajar tranquila. Los que están definidos están definidos y lo saben”, concluyó.