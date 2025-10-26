Resultados elecciones 2025 Salta, EN VIVO: seguí el escrutinio provisirio en vivo aquí

Para seguir el recuento de votos de las Elecciones Legislativas 2025 en tiempo real, el Gobierno nacional habilitó el sitio web oficial del escrutinio provisorio.

La única página oficial para consultar los resultados es: https://resultados.elecciones.gob.ar.

La web, que ya está activa con la leyenda "Elecciones Legislativas 2025", permitirá consultar los resultados mediante gráficos interactivos y seguir el avance del escrutinio en todo el país.

De acuerdo con la veda electoral, el sitio empezará a mostrar los primeros resultados electorales a partir de las 21 de este domingo 26 de octubre.

Cómo descargar la app oficial para seguir los resultados en vivo

El Ministerio del Interior lanzó la aplicación oficial "Elecciones Legislativas 2025", que ya está disponible para descargar y permitirá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones de este domingo.

La app permitirá ver los resultados por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche.

La aplicación no solo sirve para seguir el recuento, sino que también ofrece información útil para la jornada:

Consulta del padrón electoral (lugar de votación).

Un instructivo paso a paso para votar con la Boleta Única Papel (BUP).

Información general sobre la jornada electoral.

"Elecciones Legislativas 2025" ya puede descargarse en las tiendas oficiales: