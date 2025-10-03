¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

18°
4 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Campo Quijano
control de gendarmería
Donald Trump
Triple crimen en Florenco Varela
Elecciones 2025
Los Pumas
José Luis Espert
Venta de autos 0km
dólar oficial
Nacionales

Nueva suba de los autos 0km

Los incrementos oscilaron entre el 2,8% y el 6%.
Viernes, 03 de octubre de 2025 23:52
El mercado automotor argentino inició octubre con una nueva suba en los precios de los autos 0 km. Los incrementos, que en algunos casos llegan al 6%, reflejan la actualización de versiones, ajustes de costos de producción y la necesidad de las automotrices de mantener márgenes en un contexto de inflación constante.

Entre los modelos más afectados se encuentran tanto SUVs como pickups y sedanes, al igual que marcas como Toyota, el Grupo Stellantis y General Motors encabezando los aumentos. Incluso los autos más económicos sufrieron ajustes que marcan el ritmo del mercado local, obligando a los compradores a planificar con mayor cuidado su erogación y si deciden, o no, meterse en un plan de ahorro. La tendencia deja en evidencia que los precios de los 0 km siguen escalando mes a mes, consolidando un escenario donde cada actualización impacta directamente en el bolsillo del consumidor.

Las subas no fueron uniformes: algunas automotrices aplicaron incrementos según versión y motorización, mientras que otras actualizaron toda su gama de una sola vez. En promedio, los ajustes oscilaron entre 2,8% y 6%, siendo los modelos más demandados los que recibieron los mayores incrementos.

El objetivo es reflejar los costos actuales de producción y mantener la competitividad frente a los ajustes de insumos y componentes. Según fuentes del sector, se prevé que estos aumentos continúen aplicándose trimestralmente, con revisiones periódicas de precios que acompañen la inflación y la evolución de los costos internos.

 

