La mesa de campaña de LLA define la estrategia con Santilli

La mesa de campaña de La Libertad Avanza (LLA) se reunió ayer en Casa Rosada con la presencia del flamante primer candidato por la provincia, el diputado Diego Santilli, quien hoy estrenará esa condición en un actividad con el presidente Javier Milei en Mar del Plata.

El encuentro tuvo lugar un día después de la renuncia de José Luis Espert a la candidatura como cabeza de la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Desde las 13 se dieron cita en el Salón de los Científicos del primer piso la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el armador del interior, Eduardo "Lule" Menem; los diputados del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo, y los equipos que asisten a cada uno de los integrantes.

El intercambio tuvo lugar casi 24 horas después de que Espert anunciara su renuncia a la candidatura para renovar su banca de diputado en las elecciones legislativas del 26 de octubre a raíz de sus vínculos con el empresarios narco Federico "Fred" Machado.

En traje de flamante primer candidato, Santilli atravesó el Salón de los Bustos de Casa Rosada a las 13.01, con la reunión ya iniciada, y se sumó a la instancia en la que se debatió la estrategia para los 16 días de campaña que quedan para retomar la iniciativa luego de que el affaire Espert copara la agenda e impidiera hacer campaña a LLA.

En los pasillos de Casa Rosada aseguraron que Santilli pondrá su propia impronta en la campaña y desestiman un cambio en la estrategia de cara a las elecciones.

Santilli se mostrará junto al presidente Milei durante un viaje exprés a la ciudad costera de Mar del Plata, donde recorrerán la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston.