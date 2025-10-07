Presión sobre Villaverde: piden su renuncia en Río Negro por presuntos vínculos con Fred Machado

En medio del escándalo político que sacudió a José Luis Espert, tras su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, el PRO y Primero Río Negro presionan para que Lorena Villaverde, actual diputada y candidata a senadora por esa fuerza en Río Negro, también baje su postulación.

Los dirigentes macristas le adjudican presuntos vínculos con Federico “Fred” Machado, empresario de Viedma acusado de narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en la capital rionegrina, informó diario LA NACIÓN.

“José Luis Espert renunció a su candidatura. Tu turno, @LoreVillaverde1”, publicó en X el candidato a senador del PRO Juan Martín, que desde hace semanas reclama la salida de Villaverde de la lista oficialista.

El viernes anterior, Martín había sido más explícito: “Me duele profundamente ver que Javier Milei respalda una lista liderada por una candidata con antecedentes narco y vinculada a Fred Machado. Esto no es lo que votamos. Por eso vamos a dar la pelea”, escribió, marcando distancia del armado libertario.

Las acusaciones

La polémica se encendió tras la difusión de fotografías que vinculan a Villaverde con Claudio Ciccarelli, primo hermano y hombre de confianza de Fred Machado. En las imágenes se los ve juntos en distintos actos públicos, incluso en el Congreso Nacional.

El propio diputado Martín Soria (Unión por la Patria) había lanzado semanas atrás duras acusaciones en la Cámara baja: “Todos se acuerdan de que Espert fue a Viedma a presentar su libro. ¿Quiénes estaban? Fred Machado y Claudio Ciccarelli, el dueño de la camioneta blindada Jeep Grand Cherokee que usaba Espert en 2019. Ciccarelli estuvo en las gradas del Congreso. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Espert o su actual pareja, la ‘dipunarco’ de mi provincia, Lorena Villaverde?”, ironizó el legislador.

Consultado por LA NACIÓN, el entorno de Villaverde negó rotundamente cualquier vínculo con Machado o con Ciccarelli. “No tiene ni tuvo ningún tipo de relación con Machado. Tampoco tiene pareja. La persona que mencionan es muy conocida en Viedma, pero no existe ningún vínculo sentimental ni político”, sostuvieron desde su equipo.

Por su parte, Claudio Ciccarelli también respondió a las acusaciones de Soria: “Nunca he sido acusado ni imputado por delito alguno. Es falso que mantenga relación de pareja con la persona mencionada por el diputado. También es falso que sea testaferro de nadie. Vivo hace 25 años en mi domicilio de la calle Saavedra, en Viedma, lo cual desmiente cualquier intento de adjudicarme un estatus económico que no poseo”, expresó.

A medida que crece la presión política, Villaverde salió al cruce de los cuestionamientos con duros mensajes en redes sociales dirigidos a Juan Martín.

“La Argentina está como está por tibios, hipócritas y especuladores como vos. Socio de Soria, Massa y Cristina. Hace 25 años vivís de la política. Usás la provincia para tus negocios personales. No hay medias tintas: o estás con Milei o estás contra él. Guardate las operaciones. La gente ya eligió libertad”, escribió la diputada.

Martín respondió con nuevas acusaciones: “Lorena, no te pongas nerviosa. Si estás con ganas de hacer descargos, mejor negá que figurás en registros judiciales de Estados Unidos por tráfico de cocaína. Negá que conseguiste un préstamo del Banco Nación por 225 millones que primero te rechazaron en Cipolletti, para comprar una casa que no aparece en tu declaración jurada. Negá que la Justicia te investigó por un sorteo millonario en el Club Las Grutas o por venta irregular de terrenos”, apuntó el dirigente del PRO.

Y remató: “Si todo eso son operaciones, salí a aclararlas. Los rionegrinos merecen saber qué antecedentes tienen los que pretenden representarlos en el Senado”.